PAT * «EUREGIO DAYS 2025: ASSEGNATI GLI EUREGIO AWARDS AD ALPBACH, PREMIATE EVA CASOTTI PER I SUPERSOLIDI ED ELENA FOGAZZI PER LA PROTONTERAPIA»

19.20 - sabato 16 agosto 2025

Approcci e soluzioni innovative per l’Euregio sotto i riflettori: in occasione degli Euregio Awards di quest’anno – Premio Euregio per giovani ricercatori e Premio Euregio per l’innovazione – giovani ricercatori, imprenditori e innovatori dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino hanno affrontato il tema della competitività.

I migliori lavori di ricerca e le innovazioni di prodotto, processo o servizio sono stati selezionati e premiati oggi pomeriggio nell’ambito degli Euregio Days, presso l’European Forum Alpbach in Austria. Al primo e secondo posto due ricercatrici legate al Trentino: Eva Casotti con un lavoro condotto all’Università di Innsbruck dal titolo “Osservazione dei vortici in un supersolido dipolare” e Elena Fogazzi dell’Università di Trento per il suo lavoro dal titolo “Tomografia computerizzata protonica: un nuovo strumento di imaging per la terapia protonica”. Tra le aziende il secondo premio è andato alla B2 Labtech di Rovereto, per un sistema di illuminazione intelligente.

I riconoscimenti, assegnati dalle Camere di commercio dei tre territori, sono stati consegnati dalla presidente della Camera di commercio del Tirolo Barbara Thaler, dal presidente della Camera di commercio di Bolzano Michl Ebner e dal presidente della Camera di commercio di Trento Andrea De Zordo, alla presenza del presidente della Provincia autonoma di Bolzano e dell’Euregio Arno Kompatscher, dell’assessore alla promozione della conoscenza dell’Autonomia della Provincia autonoma di Trento Simone Marchiori e del capitano del Tirolo Anton Mattle.

