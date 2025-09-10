PAT * EDUCAZIONE AMBIENTALE: «OGGI AL VIA IL NUOVO CATALOGO TRENTINO, 450 PROPOSTE DIDATTICHE PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO»

14.02 - mercoledì 10 settembre 2025

Per l’anno scolastico oggi al via i docenti delle scuole trentine di ogni ordine e grado possono scegliere fra le circa 450 proposte didattiche contenute nel nuovo Catalogo trentino di educazione ambientale e alla sostenibilità, promosso e curato dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA).

Un’offerta formativa ideata con il contributo di 57 organizzazioni pubbliche e private del territorio, che fanno parte della rete provinciale di educazione ambientale: parchi naturali, reti delle riserve, musei, ecomusei, fondazioni, enti per la gestione dei rifiuti e altri soggetti.

Il nuovo Catalogo trentino di educazione ambientale e alla sostenibilità è consultabile sul sito web di APPA dedicato all’educazione ambientale. Grazie a un motore di ricerca semplice e intuitivo, i docenti possono selezionare le proposte più adatte in base a diversi criteri: grado scolastico, Comune, obiettivi dell’Agenda 2030, tema trattato, materiali didattici disponibili e soggetto proponente.

Il Catalogo si articola in tre sezioni:

1. A scuola di ambiente e stili di vita. Contiene l’intera offerta dei soggetti che compongono il sistema provinciale. Le attività coprono 14 tematiche chiave tra cui cultura del territorio, acqua, clima, biodiversità, alimentazione, energia, rifiuti, salute, suolo, e altre ancora.

2. Ambiente a scuola con APPA. Una selezione di 28 proposte specifiche curate da APPA condotte da educatori e tecnici esperti. I temi centrali per l’anno scolastico 2025/26 sono: rifiuti e consumi responsabili. Le attività proposte da APPA sono gratuite, a numero chiuso, e prenotabili online dal 1° al 30 settembre 2025 tramite apposito modulo disponibile nelle schede online.

3. Materiali didattici. Una sezione in costante aggiornamento con oltre 90 risorse educative a disposizione degli insegnanti per progettare i propri percorsi: video, podcast, giochi, audiolibri per ragazzi, schede e altri strumenti.

Con questa offerta formativa, la rete provinciale di educazione ambientale continua a sostenere la scuola nell’educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, promuovendo una cultura della sostenibilità che parte dai banchi di scuola e coinvolge l’intera comunità.