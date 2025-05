PAT * « EDUCARE I BAMBINI DELLA FASCIA 0-6 ALL’USO CONSAPEVOLE DEI DISPOSITIVI DIGITALI, IL SEMINARIO SI TERRÀ ONLINE IL 15 MAGGIO DALLE ORE 17.00 ALLE 18.00»

14.10 - giovedì 8 maggio 2025

“L’utilizzo consapevole degli strumenti digitali nella prima infanzia”, è questo il titolo di un seminario che si terrà online, nella giornata di giovedì 15 maggio 2025, rivolto ai genitori che molto presto si trovano a doversi confrontare con una gestione consapevole delle nuove tecnologie da parte dei propri figli. L’appuntamento rientra in un’iniziativa più ampia organizzata dal Dipartimento organizzazione, personale e innovazione – Servizio sicurezza e gestioni comuni della Provincia, finanziata all’interno del Progetto PNRR “Punto Digitale Facile” – M1C1 INVESTIMENTO 1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione digitale” ,finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu.

Il 15 maggio 2025 ci sarà un momento formativo sull’uso e gestione consapevole delle nuove tecnologie nella prima infanzia, la cui progettazione nasce dalla sinergia e collaborazione tra il Dipartimento Istruzione e Cultura e TSM-Trentino School of Management.

L’incontro è rivolto ai genitori dei bambini della fascia della prima infanzia (0-6 anni) a conferma dell’attenzione su quanto l’esposizione alle tecnologie digitali incidano sullo sviluppo cognitivo, linguistico, socio-affettivo ed emotivo dei bambini: benessere e disconnessione sono obiettivi prioritari del programma di legislatura dell’Assessorato all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità.

“La crescente esposizione al digitale sta generando un dibattito significativo tra gli esperti riguardo agli effetti che tali tecnologie possono avere sullo sviluppo percettivo e cognitivo dei più piccoli. Nello specifico l’uso prolungato e la frequenza di queste tecnologie influenzano i meccanismi neuro-biologici alla base dell’apprendimento e i modelli di organizzazione delle informazioni nel cervello dei bambini in ogni fascia d’età. Anche per questo motivo abbiamo voluto avviare un percorso rivolto ai genitori dei bambini più piccoli per incidere sulla cultura che sta dietro all’utilizzo dei dispositivi digitali” così la Vicepresidente e assessore all’istruzione della Provincia di Trento Francesca Gerosa.

Il titolo dell’incontro “Cosa vuol dire utilizzo consapevole della tecnologia nella prima infanzia? Come posso educare il mio bambino a un utilizzo consapevole e responsabile dei dispositivi digitali?” rimarca quanto, in questa delicata sfida, sia centrale il ruolo degli adulti, siano essi insegnanti, educatori, genitori o familiari, nel dare risposta a come introdurre e regolare l’uso dei dispositivi digitali con i bambini in un’ottica di riflessione, scambio, confronto per il benessere emotivo e psicologico dei bambini.

L’appuntamento è fissato online, per il giorno 15 maggio 2025 dalle 17.00 alle 18.00, con la conduzione del professor Cosimo Di Bari dell’Università di Firenze, esperto del settore e da tempo coinvolto nella sfida e nell’educazione del digitale. Per l’erogazione del seminario è stata scelta la modalità online, che non vuole essere una contraddizione rispetto al tema, ma lo strumento ideale per raggiungere capillarmente e diffusamente il maggior numero di genitori.

L’incontro è gratuito e per partecipare è necessario iscriversi entro il 12 maggio 2025 al link: