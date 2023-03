PAT * “EDUCA”: « IL 16 MARZO LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA, CONFERENZA STAMPA IN SALA BELLI (PALAZZO PROVINCIA, TRENTO – ORE 10.30 »

14.54 - martedì 14 marzo 2023

Conferenza stampa alle ore 10.30 in Sala Belli al Palazzo della Provincia (Piazza Dante, Trento). Educa, il 16 marzo la presentazione del programma. Dal 13 al 16 aprile Rovereto tornerà ad essere protagonista del mondo dell’educazione con la 13^ edizione del Festival dell’educazione e la 4^ edizione del Festival dell’educazione ai media.

Il programma dei due festival sarà presentato nel corso di una conferenza stampa in programma giovedì 16 marzo alle ore 10.30 in Sala Belli al Palazzo della Provincia autonoma (Piazza Dante, Trento). Interverranno l’assessore all’istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento Mirko Bisesti, il vicesindaco del Comune di Rovereto Giulia Robol, la prorettrice per la didattica dell’Università di Trento e coordinatrice scientifica del festival Educa Paola Venuti e il direttore di Trentino Film Commission e curatore di Educa Immagine Luca Ferrario.

I colleghi giornalisti sono cordialmente invitati. La conferenza stampa sarà trasmessa anche in diretta Facebook sul canale della Provincia autonoma di Trento.