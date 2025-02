PAT – EDILIZIA: «SCUOLA ELEMENTARE DI BASELGA DI PINÈ: CONTRIBUTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E IL CONSOLIDAMENTO STATICO»

12.31 - venerdì 21 febbraio 2025

Con un provvedimento proposto dall’assessore provinciale agli enti locali Giulia Zanotelli, la Giunta provinciale ha ammesso a finanziamento l’intervento di “Riqualificazione energetica NZEB e consolidamento statico della scuola elementare di Baselga di Pinè (p.ed. 897 CC Baselga I)”, già previsto – per la parte attinente l’aspetto di messa in sicurezza statica dell’edificio – nella programmazione provinciale relativa all’edilizia scolastica di competenza comunale approvata nel 2024. Contestualmente è stato concesso al Comune di Baselga di Piné il contributo spettante di 1.627.173,70 Euro, pari al 90% della spesa ammissibile. “E’ un importante progetto di edilizia scolastica – sottolinea l’assessore Zanotelli – di grande interesse per la comunità locale; un’opera proposta dal Comune che va nella direzione della valorizzazione del patrimonio pubblico dal punto di vista energetico e quindi della sostenibilità. E’ un’opera prioritaria anche per la programmazione di interesse provinciale e rappresenta un investimento per il futuro”. Il progetto presentato riguarda dunque sia la trasformazione del fabbricato in un edificio a ridotto consumo energetico NZEB (Near Zero Energy Building), la cui spesa risulta coperta dall’incentivo GSE, sia l’adeguamento statico della struttura per il quale interviene il contributo provinciale. L’istruttoria amministrativa e tecnica risulta conclusa positivamente e la Giunta ha preso atto della documentazione trasmessa dal Comune di Baselga di Pinè procedendo all’ammissione a finanziamento e contestuale concessione del contributo. La Giunta ha fissato inoltre il termine di avvio della procedura di affidamento dei lavori entro due anni dalla data di approvazione del provvedimento adottato oggi.

(lr)

Link alla notizia