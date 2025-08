PAT * EDILIZIA ABITATIVA: SPINELLI E MARCHIORI, «APPROVATI 31,7 MILIONI PER 315 NUOVI POSTI LETTO UNIVERSITARI IN TRENTINO»

20.10 - martedì 5 agosto 2025

“C’è soddisfazione per il via libera del ministero ai finanziamenti che riguardano alcuni importanti progetti per ampliare l’offerta di posti letto degli studenti universitari in Trentino.

In particolare nel bando in questione erano in graduatoria l’allargamento di Sanbapolis con il Blocco G a Trento e il nuovo studentato di Rovereto.

Attendiamo ora i prossimi passaggi tecnici da parte del ministero per proseguire nella realizzazione di questi interventi rilevanti per garantire il diritto allo studio e rispondere alle esigenze abitative degli studenti, in linea con la direttrice di sviluppo del nostro Ateneo”.

Così il vicepresidente della Provincia e assessore all’università Achille Spinelli in merito al decreto con cui il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha approvato lo stanziamento di ulteriori 168 milioni in materia di edilizia abitativa universitaria.

“Gli studentati sono fondamentali nella vita degli studenti, ma sono indispensabili anche per ridurre la tensione abitativa, in particolare nel capoluogo – così l’assessore alle politiche abitative e al patrimonio Simone Marchiori -.

Il via libera ai progetti che erano già ammessi a finanziamento è un passo in avanti nel percorso realizzativo di queste strutture dedicate agli universitari, in un territorio che è impegnato a dare risposte a tutte le diverse esigenze in tema di politiche della casa”.

I fondi sono a valere sulla legge 338/2000 che prevede un cofinanziamento del Mur, fino al 75% del costo totale, per la realizzazione di interventi come nuove costruzioni, ristrutturazioni, adeguamenti e acquisto di immobili per studentati.

Due i progetti finanziati nella Provincia autonoma di Trento con 31.721.723 euro complessivi per 315 posti letto.