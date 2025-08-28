PAT * “ECONAUTI”: «ULTIMA OCCASIONE AL MUSE, PER IL LABORATORIO-GIOCO DEDICATO A RICICLO E LOTTA AGLI SPRECHI»

09.20 - giovedì 28 agosto 2025

Ultima occasione per vivere da protagonisti una missione per aiutare il pianeta: domani, venerdì 29 agosto, al MUSE – Museo delle Scienze di Trento, si terrà l’ultimo appuntamento del laboratorio-gioco “ECONAUTI”, che mira a rafforzare le competenze e conoscenze di bambini e bambine su temi come la corretta gestione dei rifiuti e la lotta allo spreco alimentare.

Un percorso che unisce divertimento e consapevolezza, confermando che le sfide più importanti per l’ambiente si vincono a partire da gesti quotidiani. L’iniziativa si inserisce all’interno della campagna di sensibilizzazione “Rispetta il Trentino”, promossa dalla Provincia autonoma di Trento attraverso APPA – Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, con l’obiettivo di promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti.

Attraverso enigmi, indizi e prove creative, i partecipanti vivranno una sfida avventurosa che unisce gioco, collaborazione e scoperta, imparando al tempo stesso l’importanza di riciclo, riuso e rispetto dell’ambiente. L’attività è rivolta ai minori dagli 8 anni in su, accompagnati da un adulto, inclusa nel biglietto d’ingresso al museo e accessibile senza prenotazione, dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Il gioco-laboratorio rientra nella campagna “Rispetta il Trentino” che negli ultimi mesi ha messo a disposizione dei cittadini diversi strumenti:

Rispettailtrentino.it, il sito con notizie, materiali e aggiornamenti dedicati alla raccolta differenziata e all’economia circolare in Trentino.

RI-Academy, la piattaforma digitale gratuita che offre videolezioni, quiz e giochi interattivi per diffondere la cultura delle “3 R” – Riduzione, Riuso, Riciclo con l’obiettivo di creare una community circolare che favorisca la diffusione di buone pratiche nella gestione dei rifiuti.

Fino al 30 novembre 2025 sulla piattaforma RI-Academy è attivo il concorso “Rispetta e Vinci”: registrandosi sarà possibile guadagnare punti guardando contenuti, completando percorsi formativi e rispondendo ai quiz periodici.