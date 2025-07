PAT * «DUE MILIONI PER LA FORMAZIONE LINGUISTICA DELLA POPOLAZIONE ADULTA, PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI DAL 2 AL 30 SETTEMBRE 2025»

13.50 - venerdì 18 luglio 2025

Ammonta a 2 milioni di euro lo stanziamento complessivo previsto per sostenere la formazione linguistica degli adulti, di cui 30.000 euro destinati a favorire l’accessibilità ai partecipanti con disabilità.

Le risorse sono a valere sul Programma Fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo sociale europeo plus per il 40%, dallo Stato italiano per il 42% e dalla Provincia autonoma di Trento per il 18%.

Con il provvedimento approvato oggi, la Giunta provinciale punta a migliorare le competenze linguistiche della popolazione adulta trentina, attraverso il finanziamento di percorsi di formazione in lingua tedesca e inglese.

L’iniziativa, proposta dal vicepresidente e assessore allo sviluppo economico, lavoro, famiglia, università e ricerca Achille Spinelli, si inserisce nell’ambito del Programma FSE+ 2021-2027, con l’obiettivo di favorire l’apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita.

“Il mercato del lavoro attuale, sempre più basato sulla conoscenza, richiede una visione di lungo periodo nell’ambito dell’apprendimento. Diventa quindi fondamentale promuovere l’apprendimento permanente, offrendo opportunità flessibili di aggiornamento e riqualificazione delle competenze per tutti. Solo così è possibile anticipare i cambiamenti, rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro, facilitare il riorientamento professionale e promuovere una maggiore mobilità lavorativa”, così il vicepresidente Spinelli.

Riprende quindi, dopo l’esperienza positiva degli anni scorsi, l’attività formativa rivolta alla popolazione adulta con la promozione di corsi linguistici per il triennio 2025/2027.

Con l’Avviso approvato oggi dalla Giunta provinciale si apre una procedura per la predisposizione di un catalogo di percorsi di formazione linguistica di tedesco e inglese, rivolti ai residenti in provincia di Trento (o domiciliati per motivi di lavoro) che abbiano assolto l’obbligo scolastico e che non stiano frequentando percorsi di istruzione o formazione professionale del secondo ciclo, non collocati in quiescenza e con conoscenza linguistica di ingresso pari almeno al livello A1.

Si prevede la realizzazione di corsi di formazione linguistici anche nelle aree periferiche del territorio (Trento, Rovereto, Borgo Valsugana, Pergine Valsugana, Fiera di Primiero, Riva del Garda, Tione di Trento, Fiemme/Fassa e Cles/Malè), su 4 livelli linguistici del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue.

Al termine del processo di valutazione delle proposte progettuali sarà predisposto il catalogo dei percorsi di formazione linguistica disponibili sul territorio: le modalità di partecipazione ai corsi saranno pubblicizzate dagli Enti erogatori e prevederanno l’accertamento delle competenze linguistiche possedute e una compartecipazione obbligatoria alle spese del corso da parte degli utenti, che verrà restituita nel caso di superamento positivo dell’esame finale di certificazione linguistica B1, B2 o C1.