PAT * « DOMANI IL RINGRAZIAMENTO DELLA PROVINCIA AI CAMPIONI D’ITALIA DEL VOLLEY, HTTPS://WWW.UFFICIOSTAMPA.PROVINCIA.TN.IT ALLE 10 IN SALA DEPERO DEL PALAZZO DI PIAZZA DANTE»

14.20 - giovedì 8 maggio 2025

DOMANI IL RINGRAZIAMENTO DELLA PROVINCIA AI CAMPIONI D’ITALIA DEL VOLLEY

Un nuovo incontro per un nuovo grande trionfo. Domani mattina la giunta provinciale riceverà a palazzo – per la terza volta negli ultimi tre anni – i protagonisti di Trentino Volley, che ieri sera hanno sconfitto Civitanova nella finale che metteva in palio il campionato italiano. L’esecutivo renderà onore alla società sportiva capace di regalarsi e regalare soddisfazioni a tutto il Trentino con incredibile continuità.

L’incontro è fissato alle 10 in Sala Depero.

I colleghi giornalisti sono cordialmente invitati