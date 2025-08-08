PAT * DIRITTO ALLO STUDIO «INTEGRATO IL BANDO PER GLI ISCRITTI AL “SEMESTRE FILTRO” DI MEDICINA, L’OPERA UNIVERSITARIA APPROVA L’INTEGRAZIONE DI ACCESSO PER L’ANNO 2025/2026»

13.40 - venerdì 8 agosto 2025

A seguito delle nuove modalità di accesso introdotte a livello nazionale per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 Opera Universitaria ha definito i criteri per poter accedere ai benefici del diritto allo studio, approvando il 5 agosto l’integrazione al bando pubblicato a giugno, destinata alle studentesse e agli studenti iscritti al “semestre filtro”.

Gli iscritti al “semestre filtro” presso l’Università di Trento dovranno presentare la domanda di borsa di studio e posto alloggio nei termini già previsti dal Bando approvato con deliberazione n. 9, di data 11 giugno 2025 (entro il 20 agosto per chi chiede anche l’alloggio, entro l’8 settembre per chi chiede solo la borsa di studio).

Coloro che intendono immatricolarsi a Trento dopo aver frequentato il “semestre filtro” presso altro ateneo, dovranno compilare la DOMANDA ONLINE di benefici nel periodo dal 19 febbraio al 12 marzo 2026, se in possesso dei requisiti già previsti nel Bando.

Per maggiori dettagli, si rimanda all’integrazione pubblicata sul sito di Opera.