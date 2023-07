PAT * DIRIGENZA MEDICA: « RINNOVI CONTRATTUALI 2022 – 2024 PUBBLICO IMPIEGO, DA SETTEMBRE INCREMENTO RETRIBUZIONI PER 39 MILA LAVORATORI »

17.57 - venerdì 28 luglio 2023

Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, chiarimenti sui rinnovi contrattuali. Con riferimento agli articoli apparsi recentemente sui quotidiani locali in merito alla denuncia della mancata messa a disposizione da parte della Provincia di risorse finanziarie per i rinnovi contrattuali 2022 – 2024 a favore della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, la Provincia autonoma di Trento comunica quanto segue.

Il 18 luglio 2023 la Provincia autonoma di Trento ha sottoscritto il Protocollo di intesa per il rinnovo del contratto collettivo del pubblico impiego per il triennio 2022-2024, che si tradurrà in un primo incremento delle retribuzioni già a partire dal settembre 2023 per circa 39 mila lavoratori, compresa la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria. Infatti il Protocollo riguarda tutti i comparti del pubblico impiego: sanità, scuola, enti locali, enti e fondazioni di ricerca con un impegno finanziario di circa 400 milioni nel triennio di riferimento.

Apran ha già convocato (con una mail del 21 luglio 2023) le organizzazioni sindacali interessate invitandole alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo per l’erogazione nel mese di settembre di un emolumento retributivo una tantum di incremento del 2,43% per l’anno 2023.

Sempre con riferimento alla dirigenza medica, veterinaria e sanitaria sono attualmente disponibili del tavolo contrattuale presso Apran anche le risorse messe a disposizione per il rinnovo del contratto collettivo provinciale per il triennio contrattuale 2019-2021, per circa 7 milioni di euro, che saranno erogati con decorrenza dall’anno 2022 e poi a regime previo accordo in sede Apran.

A queste somme vanno aggiunti ulteriori 4.249.000 euro una tantum per gli arretrati 2019 – 2021, non ancora assegnati per la mancanza di accordo.