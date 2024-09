PAT * “DIGITALE FACILE”: «RIPARTONO I SEMINARI ON-LINE, OPERATIVI IN OLTRE 19 SPORTELLI»

14.07 - domenica 1 settembre 2024

Tornano i seminari online del progetto Punto Digitale Facile, iniziativa volta ad implementare lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini ed agevolarne l’accesso e la fruizione dei servizi pubblici digitali.

L’offerta formativa online è coordinata dalla Provincia autonoma di Trento che, in collaborazione con TSM-Trentino School of Management, per il periodo settembre-dicembre 2024 propone dieci momenti divulgativi online su argomenti rilevanti per l’accesso ai servizi pubblici digitali ma non solo. Si parte a settembre con i primi due appuntamenti: il 10 spazio ai servizi Family in Trentino, il 17 un approfondimento su come promuovere se stessi per cercare lavoro e su come gestire il proprio CV online.

Tutti gli incontri si svolgono dalle ore 17.00 alle 18.00, sono gratuiti ed aperti a tutti sino ad esaurimento posti.

Intanto prosegue l’allestimento degli sportelli Digitale Facile sul territorio provinciale. Attualmente quelli operativi sono 19, in parte presso gli sportelli periferici della Provincia autonoma di Trento e in parte presso sedi di biblioteche o enti comunali tramite un accordo di collaborazione tra la Provincia ed il Consorzio dei Comuni Trentini.

Recandosi presso il Punto Digitale Facile il cittadino ha a sua disposizione dei facilitatori che offrono supporto personalizzato per l’utilizzo di personal computer, smartphone, identità digitale e accesso ai servizi online, ma anche momenti di formazione di base e seminari su diversi temi quali ad esempio l’utilizzo dei servizi digitali Inps, le iscrizioni scolastiche online, sicurezza informatica e saper riconoscere le truffe online.

È possibile accedere al servizio chiamando il numero verde 800228040 (digitare il tasto 1 dopo aver scelto la lingua), che offre l’assistenza e le informazioni necessarie sia per la prenotazione (se richiesto) sia per l’accesso allo sportello.

In alternativa è possibile prenotare direttamente dal sito dedicato sul portale istituzionale della Provincia all’indirizzo www.provincia.tn.it/Digitale-Facile, dove è consultabile l’elenco aggiornato dei Punti Digitale Facile attivi sul territorio.

IL CALENDARIO FORMATIVO ONLINE

I servizi Family in Trentino

10 settembre 2024 (chiusura iscrizioni 6 settembre 2024)

Quali sono i servizi disponibili per le famiglie? Come posso accedervi?

Queste domande potranno trovare risposta nel corso del seminario.

Promuovere se stessi sulla rete per trovare lavoro e il CV online

17 settembre 2024 (chiusura iscrizioni 13 settembre 2024)

Come posso promuovere al meglio il mio profilo? Quali sono gli elementi da inserire in un CV? A cosa devo fare attenzione?

Queste domande potranno trovare risposta nel corso del seminario.

Il portale INPS e i suoi servizi

8 ottobre 2024 (chiusura iscrizioni 4 ottobre 2024)

5 novembre 2024 (chiusura iscrizioni 1 novembre 2024)

Come si accede al portale INPS? Come è costituito? Dove posso trovare quanto mi occorre?

Queste domande potranno trovare risposta nel corso del seminario.

Intelligenza artificiale: che cos’è?

15 ottobre 2024 (chiusura iscrizioni 11 ottobre 2024)

12 novembre 2024 (chiusura iscrizioni 8 novembre 2024)

Che cos’è l’Intelligenza Artificiale? C’è da fidarsi?

Queste domande potranno trovare risposta nel corso del seminario.

mypay.provincia.tn.it: pagoPA in Trentino

Date a breve disponibili

Che differenza c’è tra pagoPA e mypay? Come si accede al portale mypay.provincia.tn.it? Quali pagamenti posso effettuare?

Queste domande potranno trovare risposta nel corso del seminario.

Iscrizioni scolastiche online

19 novembre 2024 (chiusura iscrizioni 15 novembre 2024)

17 dicembre 2024 (chiusura iscrizioni 13 dicembre 2024)

Come faccio ad iscrivere mio figlio a scuola? Su quale portale devo accedere? Come accedo al servizio?

Queste domande potranno trovare risposta nel corso del seminario.

Tutte tutte le informazioni e le modalità di iscrizione ai seminari online sono disponibili al seguente link:

https://www.tsm.tn.it/attivita/punto-digitale-facile-seminari-online-2024

Punto Digitale Facile in Trentino

Il progetto Punto Digitale Facile in Trentino è finanziato con circa 1 milione di euro dal PNRR – Misura 1.7.2 Missione 1 Componente 1, ed è destinato a supportare le fasce della popolazione più esposte ai rischi del digital divide. In Trentino il progetto è curato dal Servizio sicurezza e gestioni comuni del Dipartimento organizzazione, personale e innovazione della Provincia autonoma di Trento, in sinergia con il Consorzio dei Comuni trentini e i comuni aderenti all’iniziativa.

Prevede l’allestimento di 22 centri di facilitazione digitale sul territorio, per la metà presso gli sportelli periferici di assistenza e informazione della Provincia autonoma di Trento e per l’altra metà presso biblioteche o altri uffici comunali mediante adesione all’Accordo sottoscritto tra la Provincia ed il Consorzio dei Comuni trentini.

Ogni sportello garantirà almeno 20 ore settimanali di facilitazione al pubblico, con due facilitatori formati attraverso un percorso dedicato e una squadra di almeno 7 ulteriori facilitatori che opererà in modo “itinerante”, supportando sia i presidi fissi sia coprendo le aree periferiche attraverso momenti di facilitazione specifici per i territori più lontani dai centri.