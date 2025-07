PAT * DIDACTA:,«APERTE LE ISCRIZIONI AGLI EVENTI, DAL 22 AL 24 OTTOBRE NEL QUARTIERE FIERISTICO DI RIVA DEL GARDA»

14.01 - martedì 15 luglio 2025

Sono aperte le iscrizioni agli eventi del programma scientifico di “Didacta Italia – Edizione Trentino”, spin off dell’edizione nazionale, che si svolgerà dal 22 al 24 ottobre nel Quartiere Fieristico di Riva del Garda.

Con l’edizione trentina, Didacta Italia, l’evento più importante dedicato alla formazione e l’innovazione didattica, taglia il traguardo della sua dodicesima edizione. Per la prima volta un’edizione regionale coinvolgerà in particolar modo tutte le regioni del nord Italia.

In uno spazio di 20.000 metri quadrati distribuiti su 6 padiglioni, verrà allestita un’area dedicata alla formazione con oltre 150 eventi fra workshop e seminari rivolti a tutti i livelli scolastici: dallo 0-6 alla formazione professionale, agli ITS.

Accanto alle sale dei workshop e dei seminari saranno predisposte la sala del metaverso e quella degli ambienti immersivi con arredi e tecnologie di ultima generazione.

La sezione espositiva ospiterà aziende leader su scala nazionale ed internazionale con le ultime novità nel campo dell’elettronica, realtà aumentata, robotica, IA, ambienti didattici innovativi 4.0, formazione, formazione linguistica, turismo scolastico, giochi didattici, editoria, cancelleria, sport, musica, arte, teatro, educazione ambientale e green.

Il Programma scientifico, realizzato con la partnership scientifica di INDIRE e coordinato dal professore Giovanni Biondi, offre un ampio ventaglio di attività rivolte agli insegnanti e ai dirigenti scolastici di ogni ordine e grado.

Particolare attenzione sarà rivolta ad alcuni argomenti specifici dei territori alpini come gli eventi dedicati alle piccole scuole (che rappresentano una realtà molto presente nelle zone di montagna) e al plurilinguismo, senza tralasciare contenuti più generali quali l’innovazione che guarda al futuro con focus sull’AI, la robotica, il metaverso, la realtà aumentata e le nuove tecnologie.

Per iscriversi e partecipare agli eventi formativi è necessario consultare il programma scientifico sul sito di Didacta Italia e selezionare le attività di interesse, completando la procedura con l’acquisto del biglietto direttamente sul portale.

Ricco anche il Programma della Main Hall, dove sono stati organizzati alcuni eventi dedicati ai dirigenti scolastici, come quello centrato sulla leadership che, come risulta anche da un rapporto di ricerca recentemente realizzato dalla Fondazione Rocca, rappresenta un fattore determinante perché la scuola possa fare la differenza.

L’evento organizzato da IPRASE con la direzione scientifica del professore Paletta, è strutturato come un workshop e prevede delle attività che coinvolgeranno i partecipanti.

Sempre nella Main Hall, per rispondere alle problematiche delle scuole di montagna ma non solo, si svolgerà un evento internazionale dedicato alle piccole scuole che permetterà ai partecipanti di conoscere soluzioni, metodologie e nuove idee per affrontare le diverse problematiche che le piccole scuole propongono.

Il costo del biglietto è di 16, 25 e 30 euro, in base al numero dei giorni (da uno a tre). È possibile prenotare un massimo di due eventi formativi al giorno che possono essere: 2 seminari e 2 workshop, 1 seminario e 1 workshop, oltre alla partecipazione illimitata agli eventi calendarizzati di enti e aziende.

Gli orari di apertura sono i seguenti: il 22 e 23 ottobre dalle 9:00 alle 18:30, il 24 ottobre dalle 9:00 alle 17:00.