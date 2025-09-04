PAT * DIDACTA – RIVA DEL GARDA GEROSA,” TICKET FORMATIVI PER IL PERSONALE SCOLASTICO, 150 GLI EVENTI”

12.51 - giovedì 4 settembre 2025

Sono oltre 150 gli eventi fra workshop e seminari del Programma scientifico di Didacta Italia – Edizione Trentino, spin off dell’edizione nazionale, che si terrà al Quartiere fieristico di Riva del Garda dal 22 al 24 ottobre 2025.

Nello spazio di 25.000 metri quadrati distribuiti su 5 padiglioni dedicato a Didacta, verrà allestita un’area dedicata alla formazione con appuntimenti rivolti a tutti i livelli scolastici: dallo 0-6 alla formazione professionale, agli ITS.

Il Programma scientifico, realizzato con la partnership scientifica di INDIRE e di IPRASE, offre un ampio ventaglio di attività rivolte a dirigenti, insegnanti, personale administrativo, docenti e coordinatori pedagogici della scuola dell’infanzia.

Il personale delle scuole trentine – provinciali e paritarie – potrà accedere all’evento tramite appositi ticket dedicati. È già possibile scegliere sul sito di Didacta gli eventi formativi a cui partecipare e contestualmente ricevere l’ingresso gratuito alla manifestazione.

“L’importanza dell’evento che abbiamo voluto portare qui in Trentino è tale che ci siamo adoperati per fare in modo che il personale scolastico del nostro sistema potesse parteciparvi attraverso l’utilizzo di ticket appositamente dedicati e scaricabili dal sito. Le numerose iniziative previste dal 22 al 24 ottobre prossimi trasformeranno la nostra provincia in un catalizzatore di riflessioni e confronti sul mondo scolastico dell’intero arco alpino e non solo. Sono convinta che la partecipazione sarà significativa”, ha evidenziato l’Assessore Gerosa.

“Nella Main Hall del quartiere fieristico si svolgeranno alcuni eventi pensati specificamente per la nostra realtà territoriale. Tra questi, un evento dedicato a presentare lo stato dell’arte della Strategia provinciale di Legislatura in tema di istruizione, nel pomeriggio del 22 ottobre, l’incontro dedicato alla dirigenza scolastica della Regione T.A.A. sul tema della leadership innovativa, nella mattinata del 23, e il convegno internazionale sulle Piccole scuole nella giornata conclusiva del 24 ottobre. Inoltre, una serie di interessanti proposte animeranno lo Speakers’ Corner dedicato alle nostre scuole e ai protagonisti del panorama culturale del territorio. Nelle prossime settimane sarà disponibile anche il programma delle iniziative promosse dagli espositori”, ha spiegato il direttore di IPRASE Luciano Covi.

Per usufruire del ticket destinato al personale della scuola della Provincia autonoma di Trento è necessario accedere al sito ufficiale di Didacta Italia – Edizione Trentino e, cliccando sul banner verde dedicato (“Sei un docente del Trentino? – Prenota e iscriviti”), registrarsi per creare un account personale. Sarà quindi possibile consultare il programma dell’evento, scegliere gli appuntimenti a cui partecipare e procedere alla generazione del ticket gratuito.

Le iscrizioni agli eventi della Main Hall riservati a dirigenti, direttori e loro collaboratori dovranno essere invece effettuate attraverso il sito di IPRASE; l’iscrizione assicurerà l’ingresso per le giornate degli eventi tramite pass individuali.