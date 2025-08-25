PAT * DEPURATORE DI ARCO: «SEI OFFERTE PER I LAVORI, PROCEDE LA GARA PER AFFIDARE LA COPERTURA DELLE VASCHE DI OSSIDAZIONE»

12.31 - lunedì 25 agosto 2025

Sono 6 le offerte presentate da altrettanti operatori economici per realizzare la copertura delle due vasche di ossidazione dell’impianto di depurazione di Arco.

Questo l’esito della prima seduta di gara che si è svolta negli uffici dell’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, nell’ambito della procedura che proseguirà ora con i prossimi passaggi in vista dell’aggiudicazione.

“Registriamo l’interesse del mondo delle imprese per questo importante appalto, atteso dalla comunità locale, che attende ora la fase di assegnazione e realizzazione – rileva il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti –. L’intervento consentirà infatti di migliorare l’impianto di tutela ambientale rispondendo alle esigenze espresse del territorio”.

L’opera, curata dall’Agenzia per la depurazione della Provincia (Adep), comporterà significativi benefici funzionali, estetici e ambientali in una zona a forte vocazione turistica, limitando l’intensità degli odori emessi grazie alla compartimentazione e alla successiva realizzazione di un impianto di trattamento dell’aria.

L’importo dei lavori è pari a 2.099.025,51 euro, l’importo totale di progetto è di 2,4 milioni mentre le somme a disposizione ammontano a 300.974,49 euro.

Il tempo complessivo per la realizzazione dell’opera è di 570 giorni naturali e consecutivi, comprensivi due periodi di interruzione, uno estivo ed uno invernale strettamente necessari al mantenimento in funzione dell’impianto e a garantire la qualità della depurazione e delle acque del lago di Garda.