PAT * «DAL 30 SETTEMBRE APRE LA NUOVA PIATTAFORMA S.I. PAT»

Da martedì 30 settembre 2025 sarà resa disponibile la nuova piattaforma “S.I. Pat” per la presentazione delle domande di incentivo per progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità (Servizio “Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo”).
La Giunta provinciale, su proposta del vicepresidente e assessore allo sviluppo economico, lavoro, famiglia, università e ricerca, Achille Spinelli, ha infatti adeguato le disposizioni attuative della legge provinciale 6 del 2023, relative alla misura agevolativa “Aiuti per finanziare progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità”, prevedendo la presentazione online delle domande di incentivo per i progetti.
L’accesso alla nuova Piattaforma S.I. Pat sarà reso disponibile nel portale online della Provincia, nella scheda Servizio “Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo – L.p. 6/2023”.
Prosegue la presentazione tramite posta elettronica certificata (PEC) delle domande di incentivo per le iniziative realizzate in forma congiunta (Domanda congiunta).
L’attività è finanziata nell’ambito del Progetto Bandiera – PNRR-M1C1-I1.4 – PNC-A.1.3 “Digitalizzazione della pubblica amministrazione della Provincia autonoma di Trento” – CUP C49G22001020001.