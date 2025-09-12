PAT * «DAL 1° OTTOBRE INCREMENTATO L’ASSEGNO DI AUTODETERMINAZIONE PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA»

14.01 - venerdì 12 settembre 2025

A partire dal 1° ottobre, l’importo dell’assegno di autodeterminazione destinato a sostenere le donne che hanno subito violenza passerà da 400 a 500 euro.

L’aumento è stato deciso dalla Giunta provinciale, su proposta del presidente Maurizio Fugatti, e prevede anche un adeguamento da 200 a 250 euro per le richiedenti ospitate in strutture residenziali socio-assistenziali che offrono vitto e alloggio.

“L’assegno di autodeterminazione è una misura fondamentale per favorire l’autonomia delle donne che escono da situazioni di violenza. – commenta il presidente Fugatti – A differenza del ‘reddito di libertà’ nazionale, che è stato anch’esso recentemente incrementato, il nostro assegno non ha limiti di budget, il che significa che tutte le domande che rispettano i requisiti vengono accolte”.

I numeri confermano l’importanza del supporto: le beneficiarie sono state 52 nel 2022, 74 nel 2023 e già 84 nel 2024.

L’assegno è solo una delle iniziative che l’amministrazione provinciale sta portando avanti: “Vorrei ricordare il Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza, recentemente nominato dalla Giunta, un organismo tecnico con funzioni propositive e consultive che ha il ruolo di proporre buone pratiche nella tutela delle donne vittime di violenza e nello sviluppo di reti di coordinamento tra enti e soggetti coinvolti, o il marchio collettivo ‘Insieme contro la violenza sulle donne’ che è stato approvato nel corso dell’estate proprio per rendere visibile e riconoscibile l’impegno condiviso nella lotta alla violenza di genere, ma anche la sottoscrizione, avvenuta lo scorso anno, del Protocollo di intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere in Trentino, strumento che ogni anno di arricchisce di nuovi partner. – prosegue il presidente Fugatti – La prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne richiedono un lavoro di squadra: in Trentino possiamo contare su una rete diffusa di servizi che operano in sinergia, perché fermare la violenza è una responsabilità condivisa da tutta la comunità”, conclude il presidente.