PAT * «DA SABATO 16 AGOSTO AL VIA GLI EUREGIO-DAYS AD ALPBACH, QUATTRO GIORNI NEL SEGNO DELLA COMPETITIVITÀ IN EUROPA»

17.50 - venerdì 8 agosto 2025

Gli Euregio-Days 2025 al Forum Europeo di Alpbach si presentano in un formato rinnovato e ampliato.

Si terranno infatti su quattro giorni e si concentreranno sul tema centrale della “Competitività in un presente europeo in continuo cambiamento”.

Gli interessati possono partecipare gratuitamente alle giornate in cui il focus è l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.

L’avvio degli Euregio-Days è previsto per sabato 16 agosto 2025, alle ore 17 presso il Congress Centrum Alpbach, con l’assegnazione del Premio Innovazione dell’Euregio e del Premio Giovani Ricercatori Euregio, promosso dalle Camere di commercio dei tre territori.

Domenica 17 agosto, la tradizionale Giornata del Tirolo inizierà con la Messa e la consueta accoglienza nella piazza di Alpbach.

Subito dopo si aprirà ufficialmente il Forum a cui prenderanno parte i massimi vertici politici: il presidente della Provincia autonoma di Bolzano e dell’Euregio Arno Kompatscher, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e il Capitano del Tirolo, Anton Mattle.

Nell’Euregio Summit, in programma dopo l’apertura ufficiale presso il Congress Centrum Alpbach, esperti ed esperte del mondo della ricerca e della società civile discuteranno sulla competitività dell’Euregio.

Il quadro di riferimento sarà delineato da un keynote speech di Gabriel Felbermayr, direttore del WIFO (Istituto di ricerca economica) di Vienna, e da un’intervista con Jean-Claude Juncker, già presidente della Commissione europea.

Lunedì 18 agosto e martedì 19 agosto seguiranno una serie di workshop e conferenze gratuiti che approfondiranno questioni economiche, sociali e comunali relative alla competitività.