PAT * CULTURA: « ENTI – MUSEI – CASTELLI PROVINCIALI, LE INIZIATIVE DI FEBBRAIO (IL 5 INGRESSO GRATUITO) »

06.13 - domenica 29 gennaio 2023

Enti, Musei e castelli provinciali: ecco le iniziative di febbraio.Anche per il prossimo mese sono tante le proposte che spaziano dall’arte ai laboratori, dalle visite agli incontri e il 5 febbraio l’ingresso è gratuito. Anche nel mese di febbraio sono tante le iniziative proposte da enti, musei, luoghi di cultura e castelli che fanno parte della rete provinciale. Si va dall’archeologia della Grande Guerra del SASS al Giappone, esplorato sia dal Museo etnografico trentino di San Michele all’Adige che dal Castello del Buonconsiglio, da Giotto e il Novecento esposti al Mart alle proposte storiche della Gallerie di Piedicastello, per concludere con Darwin e la “Nanna dolomitica” rispettivamente al MUSE e al Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo. Non mancano poi le attività di formazione promosse dalla Fondazione Franco Demarchi e dall’Agenzia per la coesione sociale.

E domenica 5 febbraio, prima domenica del mese, c’è ingresso gratuito in tutti i musei e i castelli provinciali.

Museo etnografico Trentino San Michele. Il METS-Museo etnografico Trentino San Michele propone due percorsi formativi dedicati all’arte antica giapponese, origami, e alla tintura vegetale della lana con scarti di cucina, piante selvatiche, e piante coltivate in giardino. Il corso base relativo al piegamento della carta (origami) si terrà il 2 e 9 febbraio, quello riservato alla tintura vegetale della lana è in programma sabato 11 febbraio. Il costo dei corsi è di 20 euro a persona per ciascuna proposta. Sempre sabato 11 febbraio, alle 17:00, si terrà la presentazione del libro “Dame, rondini, amanti, guerrieri. La ballata e il canto epico-lirico narrativo in Trentino”, di Renato Morelli edito dal METS.

Inoltre fino al 19 marzo, oltre alle collezioni, è visitabile la piccola ma preziosa mostra “Te la do io la dote! Cembra 1962-2022 Una scuola di merletti in Trentino” ideata dal Comune di Cembra Lisignano e dal METS. Curata da Marta Bazzanella e Irene Fratton espone magnifiche creazioni realizzate al tombolo (per la dote) negli anni Sessanta del secolo scorso e quelle create, sempre al tombolo, a partire dagli anni 2000 per impreziosire lo stile personale. Info https://www.museosanmichele.it/

Fondazione Franco Demarchi. Venerdì 3 febbraio alle ore 18.00 alla Fondazione Franco Demarchi a Trento, sarà presentato il Rapporto sulla sussidiarietà 2021-2022. Interverranno: Giorgio Vittadini, presidente Fondazione per la Sussidiarietà, Luca Fazzi, professore Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale – Università degli studi di Trento, Achille Spinelli, assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia autonoma di Trento. Federico Samaden, presidente Fondazione Franco Demarchi, introdurrà l’incontro mentre Walter Viola, direttore Fondazione Franco Demarchi, interverrà in qualità di moderatore.

Il Rapporto 2022 della Fondazione Sussidiarietà, realizzato in collaborazione con l’Istat, contiene le analisi statistiche che documentano come la sussidiarietà contribuisce a migliorare la qualità della vita, facilita la ricerca di un lavoro e riduce il rischio di povertà. Analizza, inoltre, quattro casi esemplari di sussidiarietà: in ambito socio-sanitario (Fondazione don Gnocchi), dell’inclusione sociale (Progetto Arca), dell’educazione e prevenzione dell’abbandono scolastico (Portofranco), del contrasto alla povertà alimentare (Banchi di Solidarietà).

Info https://www.fdemarchi.it/

Agenzia per la coesione sociale In occasione dell’apertura del bando sulle Pari opportunità, indetto dall’ente provinciale e con scadenza il prossimo 27 febbraio, l’Agenzia per la coesione sociale organizza un webinar informativo per illustrare i contenuti del bando: requisiti, criteri, contributi, scadenze, destinatari, ecc., che si terrà giovedì 2 febbraio ad ore 10.00. E’ obbligatoria la pre-iscrizione sul sito www.trentinofamiglia.it . Il bando ha la finalità di sostenere con un contributo economico le organizzazioni che intendono promuovere progetti sulle pari opportunità e sul contrasto alla violenza di genere”.

Il 28 febbraio a partire dalle 10.30 è prevista la Conferenza provinciale dei coordinatori istituzionali e dei manager territoriali dei Distretti famiglia, a Malé presso la Sala della Comunità di valle in via IV Novembre; l’evento è promosso dall’Agenzia insieme a Fondazione Demarchi e vedrà la presenza dell’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana.

Info www.trentinofamiglia.it .

Gallerie di Piedicastello e Museo Caproni .Alle Gallerie di Piedicastello (martedì-domenica ore 10-18, ingresso libero) sono visitabili 4 mostre:

“Spettacolo”: un’installazione multi-sensoriale che racconta i principali momenti degli ultimi 200 anni di storia in Trentino

“La seconda guerra mondiale”, un percorso espositivo che racconta l’esperienza trentina durante il secondo conflitto mondiale

“Scalare il tempo: 70 anni di Trento Film Festival”: un viaggio attraverso le atmosfere, le voci e le pellicole del Festival cinematografico nato a Trento nel 1952

“Al lavoro!” un’esposizione che ripercorre la migrazione trentina verso il Tirolo del nord nel XIX secolo.

Al Museo dell’aeronautica Gianni Caproni (martedì-domenica ore 10-18, ingresso a pagamento) la rinnovata esposizione permanente ripercorre la storia dell’aeronautica italiana.

Info https://museostorico.it/

Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas. Ci si immerge nell’archeologia allo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, a Trento, sotto piazza Cesare Battisti, dove tra le testimonianze dell’antica Tridentum fondata dai Romani sono visitabili due mostre. “La memoria nel ghiaccio. Archeologia della Grande Guerra a Punta Linke” documenta con fotografie e reperti gli interventi di recupero dai ghiacci dell’Ortles-Cevedale delle strutture della Prima guerra mondiale, condotti dagli archeologi nel sito di Punta Linke a 3.629 metri di altitudine. “Ostriche e vino. In cucina con gli antichi romani” propone invece un excursus sulle abitudini alimentari e la cucina in età romana sulle sponde dell’Adige. Il sito è aperto da martedì a domenica con orario 9-13 e 14-17.30.

Info https://www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia

MUSE, Palazzo delle Albere e Museo Geologico di Predazzo. Tre gli eventi principali al MUSE di Trento:

Dall’8 al 12 febbraio il museo celebra il compleanno di Darwin con i “Darwin days”: un ricco programma di proiezioni, attività, giochi e laboratori per tutte le età, per trattare il tema dell’evoluzione della coesistenza tra umani e selvatici.

Mercoledì 15 febbraio, alle 18.30, torna il ciclo di appuntamenti Trento Scienza grandi eventi con la presentazione del libro “Noi siamo natura” di Gianfranco Bologna e un dialogo con l’autore sulla correlazione fra le nostre esistenze e il mondo naturale.

Lunedì 20 febbraio, “Natura matta”, Un pomeriggio di laboratori e attività tra scienza, arte e natura, per dare sfogo alla creatività di grandi, piccine e piccini in occasione del Carnevale.

Proseguono inoltre le mostre al MUSE: fino al 12 febbraio 2023 “Lascaux Experience” riporta in vita, grazie alla realtà virtuale, le antiche pitture della grotta di Lascaux. Prorogata fino al 28 maggio “Nella mente del lupo” che approfondisce in modo immersivo i codici con cui la mente del grande carnivoro legge la realtà e quali strategie adotta.

A Palazzo delle Albere vi è l’esposizione: “Dentro il colore”, fino al 4 giugno 2023, che scandisce grazie a sette vulcani – bianco, rosso, giallo, verde, blu, viola e nero – e oltre 100 reperti provenienti dalle collezioni naturalistiche del MUSE il percorso di un’esperienza dedicata alle diverse cromie.

Novità al Museo Geologico delle Dolomiti a Predazzo, che sabato 18 febbraio propone la prima “Nanna dolomitica”, giochi, racconti e avventurose letture prima di dormire – come sassi – tra fossili e minerali.

Info https://www.muse.it/it

Mart, Palazzo delle Albere e Galleria Civica. Il Mart propone martedì 14 febbraio una giornata speciale per festeggiare San Valentino al museo: tutte le coppie potranno infatti entrare con un solo biglietto. Dal 17 febbraio al Mart si potrà inoltre scoprire il nuovo allestimento delle Collezioni, le sale dedicate saranno chiuse per riallestimento dal 7 al 16 febbraio.

Fino al 5 febbraio sono poi gli ultimi giorni per visitare al Mart le esposizioni dedicate agli Eretici contemporanei, ad Adelchi-Riccardo Mantovani e ad Achille Funi, mentre prosegue fino a marzo “Giotto e il Novecento”.

Fino al 5 febbraio al Palazzo delle Albere c’è anche “Linus. Tutti i 690 numeri dal 1965 al 2022”, mentre dal 28 febbraio il Palazzo ospiterà la nuova mostra con le opere della grande artista ucraina Maria Prymachenko, icona dell’arte naïf.

Alla Galleria Civica l’esposizione “Paesi perduti” è stata prorogata fino al 12 marzo.

Info https://www.mart.tn.it/

Castello del Buonconsiglio. Fino a maggio il pubblico del Castello del Buonconsiglio potrà ammirare la mostra “Incontri in Giappone”, rassegna curata da Pietro Amadini e dal direttore del museo, Laura Dal Prà che racconta il Giappone di metà Ottocento attraverso fotografie e oggetti d’arte collezionati da Giuseppe Grazioli, il religioso ed agronomo trentino che dal 1864 al 1868 si recò a Yokohama alla ricerca di uova del baco da seta sane, divenute introvabili per la diffusione della pebrina, la malattia che aveva compromesso la produzione sericola di tutta Europa.

Ad arricchire le collezioni del Museo vi è anche un raro dipinto su rame del pittore fiemmese Cristoforo Unterperger (Cavalese 1732 – Roma 1798), raffigurante San Romedio che incontra San Vigilio entrato a far parte del percorso di visita permanente.

Info https://www.buonconsiglio.it/