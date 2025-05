PAT * « “CORSO PER REVISORI COOPERATIVI”, IL SALUTO DELL’ASSESSORE TONINA»

13.00 - giovedì 8 maggio 2025

Questa mattina, presso la Sala “Donna” della Regione Trentino-Alto Adige, l’assessore provinciale alla salute, politiche sociali e cooperazione, Mario Tonina ha portato il saluto ufficiale all’apertura della nuova edizione del “Corso per Revisori Cooperativi”, organizzato dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, Federazione Trentina della Cooperazione e Regione autonoma del Trentino-Alto Adige Südtirol in collaborazione con altri soggetti, enti e realtà del territorio. Nel suo intervento, l’assessore Tonina ha evidenziato come questo percorso formativo rappresenti “non solo un importante strumento di aggiornamento tecnico-professionale, ma anche un fondamentale momento di rafforzamento del sistema cooperativo, uno dei veri pilastri della nostra economia, della nostra identità sociale e culturale”. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Cooperazione, che ha curato l’organizzazione dell’iniziativa, e a tutte le realtà – dagli Ordini professionali alle associazioni di rappresentanza – che con il loro contributo hanno reso possibile questo evento.

Accanto all’assessore Tonina vi erano Loretta Zanon, presidente della Commissione Regionale per gli enti cooperativi, la vicepresidente e assessora alla Coesione sociale, famiglia e volontariato della Provincia autonoma di Bolzano Rosmarie Pamer, il presidente della Federazione Cooperative Raiffeisen dell’Alto Adige Herbert Von Leon e quello della Federazione trentina della Cooperazione Roberto Simoni, nonché i presidente degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto e di Bolzano, rispettivamente Raffaella Ferrai e Karl Florian.

L’assessore provinciale Mario Tonina nel suo intervento ha quindi sottolineato il ruolo strategico della figura del revisore cooperativo: “Oltre a garantire il rigoroso rispetto delle norme, il revisore promuove trasparenza, solidità e corrette prassi gestionali all’interno delle cooperative, con uno sguardo sempre attento ai valori della mutualità, della partecipazione e della responsabilità collettiva”. Poi, rivolgendosi ai partecipanti, futuri revisori cooperativi, Tonina ha aggiunto: “Vi auguro un cammino formativo ricco e stimolante. Siate consapevoli dell’importanza del vostro futuro ruolo e della fiducia che l’intero sistema cooperativo ripone nella vostra competenza e nel vostro senso etico”.

Il corso, della durata complessiva di 90 ore d’aula, proseguirà fino a ottobre tra Trento e Bolzano, con una serie di lezioni, tavole rotonde e momenti di esercitazione pratica, per un aggiornamento a 360° sui temi della vigilanza, della mutualità, del bilancio e delle nuove normative che regolano il settore cooperativo.