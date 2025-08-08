PAT * «CORSO MANAGERIALE PER LA DIREZIONE SANITARIA: AL VIA L’EDIZIONE 2025/2026, 30 POSTI DISPONIBILI ANCHE PER PROFESSORI UNIVERSITARI APSS»

11.10 - venerdì 8 agosto 2025

Approvato, oggi dalla Giunta provinciale, l’avviso di iscrizione al corso di formazione manageriale per le funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di struttura complessa.

Il nuovo percorso formativo, che partirà col mese di dicembre 2025, rappresenta un requisito indispensabile per l’accesso agli incarichi dirigenziali nel sistema sanitario.

La formazione, della durata complessiva di 120 ore, si svolgerà interamente in presenza e si concluderà con la valutazione di un elaborato sintetico da presentare e discutere il giorno dell’esame finale, sulla base di un caso assegnato dalla Commissione.

Iscrizioni aperte fino al 19 settembre.

“Investire nella formazione manageriale dei nostri professionisti significa rafforzare la qualità del nostro sistema sanitario. Le competenze gestionali sono fondamentali per affrontare le sfide organizzative di oggi e di domani, in un contesto in continua evoluzione – è il commento dell’assessore provinciale alla salute, Mario Tonina -. All’edizione precedente del corso, che si è conclusa lo scorso aprile, hanno conseguito l’attestato 30 partecipanti, 13 direttori di struttura e 17 dirigenti sanitari”.

Oltre ad essere un passaggio obbligato per l’assunzione di incarichi di responsabilità, il corso – che è organizzato in collaborazione con l’Università di Trento – costituisce anche un’importante occasione di crescita professionale, fornendo ai partecipanti competenze chiave in ambito manageriale, organizzativo, gestionale e di leadership.

L’edizione 2025/2026 mette a disposizione 30 posti così ripartiti:

* 14 posti destinati a dirigenti sanitari (medici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi) in servizio presso le strutture sanitarie della provincia di Trento;

* 2 posti riservati a dirigenti sanitari operanti in strutture sanitarie extraprovinciali;

* 4 posti per dirigenti delle quattro aree professionali in servizio presso le strutture sanitarie della provincia di Trento;

* 10 posti riservati a professori universitari inseriti in attività assistenziale nelle strutture dell’Apss, in coerenza con l’Accordo quadro tra la Provincia autonoma di Trento, l’Apss, l’Università di Trento e l’Università di Verona per l’attivazione della Scuola di Medicina e chirurgia interateneo di Trento.

La partecipazione è prioritariamente riservata ai professionisti già titolari di incarico di direzione di struttura complessa o di responsabilità di struttura semplice.

Le iscrizioni sono aperte dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul sito www.provincia.tn.it o sul sito www.trentinosalute.net e chiudono il giorno 19 settembre 2025.