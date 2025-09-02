PAT * «CORSO DI FORMAZIONE PER MEDICI DELLE RSA, ISCRIZIONI ENTRO IL 9 SETTEMBRE 2025»

12.31 - martedì 2 settembre 2025

C’è tempo fino a martedì 9 settembre 2025 per iscriversi all’edizione 2025-2026 del corso di formazione rivolto ai medici che intendono lavorare nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) della Provincia.

Il corso, realizzato tramite la Scuola di formazione specifica in medicina generale di Trento, è rivolto a un massimo di 30 laureati in medicina e chirurgia, di cui 25 posti riservati a residenti o a medici già attivi in Trentino.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno della Provincia per qualificare ulteriormente l’assistenza agli anziani e rispondere alla crescente domanda di cure personalizzate e continuative in ambito residenziale.

Le direttive RSA prevedono che l’assistenza medica in tali strutture sia garantita da medici dedicati, dipendenti della struttura o in convenzione con altre RSA, in possesso dei seguenti requisiti:

* laurea in medicina e chirurgia;

* iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;

* specializzazione in Geriatria o Medicina interna (o discipline equipollenti o affini),

oppure (in alternativa alla specializzazione) aver frequentato il corso specifico per medici di RSA promosso dalla Provincia, che ha l’obiettivo di sviluppare le competenze di ambito clinico medico e organizzativo dei medici di RSA.

Il nuovo corso prenderà avvio nel mese di ottobre 2025, avrà una durata di 268 ore, di cui 168 ore d’aula e 100 ore di apprendimento sul campo nelle RSA convenzionate.

Nel biennio 2024-2025 la formazione ha coinvolto 21 partecipanti, 17 dei quali hanno concluso positivamente l’iter e superato l’esame finale.

Le domande di iscrizione vanno trasmesse entro il 9 settembre 2025 all’indirizzo pec serv.personalesanitarioeuniversita@pec.provincia.tn.it.

È prevista una quota di iscrizione dell’importo di euro 500,00 a carico del medico ammesso.