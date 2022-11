PAT * CORI TRENTINO: « ASSEMBLEA FEDERAZIONE, BISESTI: ” SIETE UN PRESIDIO FONDAMENTALE DEL TERRITORIO PER IL VOSTRO VALORE SOCIALE ” »

18.16 - sabato 19 novembre 2022

Oggi all’Arcivescovile l’assemblea della Federazione, in vista del sessantesimo di attività che si celebrerà nel 2023. Bisesti: “Il forte valore sociale dei Cori del Trentino”

“Siete un valore aggiunto, un presidio fondamentale per il territorio, per il vostro valore sociale, oltre che culturale”, è stato con queste parole che oggi l’assessore provinciale all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti è intervenuto all’assemblea della Federazione Cori del Trentino, che si è tenuta presso il Collegio Arcivescovile a Trento.

L’assessore Bisesti, nel fare i migliori auguri di guarigione al presidente Paolo Bergamo, ha messo in luce come i cori del Trentino siano davvero uno dei “cardini culturali del territorio, motivo di orgoglio per la loro grande capacità, ambizione e anche coraggio”, come hanno dimostrato durante i due anni di pandemia. L’assessore ha quindi ricordato l’impegno della Provincia per sostenere tutte le istituzioni musicali del Trentino, evidenziando la necessità di “investire con forza sui giovani, che rappresentano il futuro dei nostri cori” e di “essere vicini al territorio e alle comunità”.

Nel corso dell’Assemblea, presieduta dalla vice presidente Isabella Pisoni, è stato approvato il bilancio preventivo per l’anno 2023. Il prossimo sarà infatti un anno importante per la Federazione Cori del Trentino che festeggerà i suoi 60 anni di fondazione: era il 1963 quando il sodalizio muoveva i primi passi con 25 cori, oggi sono ben 184 i cori affiliati con oltre 5000 coristi.