PAT * CONVEGNO “L’IMPRESA DELLA SOSTENIBILITÀ” – CCIAA TRENTO: TONINA, « SIAMO ESEMPIO PER IL LAVORO IN SINERGIA, VERSO LA TRANSIZIONE ECOLOGICA »

18.29 - mercoledì 24 maggio 2023

Il vicepresidente della Provincia al seminario “L’impresa della sostenibilità” con Appa e Camera di commercio di Trento. Ambiente, Tonina: “Le aziende trentine possono fare la differenza”.

“Il Trentino è una terra di montagna, con le sue bellezze naturali e un’imprenditoria attenta all’ambiente. Siamo un esempio per il modo di lavorare in sinergia verso gli obiettivi della transizione ecologica. In questo impegno, che dobbiamo alle nuove generazioni e in particolar modo di fronte a quanto sta succedendo per le emergenze legate al maltempo, le imprese trentine possono fare la differenza. Gli stimoli indicati dalla Strategia provinciale per la sostenibilità approvata nell’ottobre 2021 sono stati raccolti dal mondo imprenditoriale.

Le aziende hanno quindi l’occasione di qualificare ancora di più se stesse e il nostro territorio, che è consapevole della sfida in atto e si adopera attraverso la sua speciale Autonomia”. Queste le parole del vicepresidente e assessore ad ambiente, urbanistica e cooperazione della Provincia autonoma di Trento Mario Tonina, che ha inaugurato assieme ad Alberto Olivo, segretario generale della Camera di commercio del Trentino, i lavori del convegno “L’impresa della sostenibilità”. Un appuntamento promosso dall’Agenzia provinciale per l’ambiente e dalla stessa Camera di commercio per discutere delle proposte e soluzioni – in fatto di transizione ecologica – rivolte al sistema imprenditoriale trentino.

La tavola rotonda, moderata da Paola Delrio (Appa) e che ha visto la presenza fra gli altri del dirigente dell’Agenzia Enrico Menapace, nasce dal lavoro portato avanti nell’ambito della costruzione della Strategia provinciale di sviluppo sostenibile. In quella sede è stata compiuta un’indagine attraverso questionari e interviste sullo status della responsabilità sociale e ambientale delle imprese in Trentino (Agenda Imprese 2030). Dall’approfondimento è emersa la richiesta di aiuto da parte delle piccole imprese di strumenti semplici e pratici che consentano anche alle piccole realtà di muoversi nella direzione della sostenibilità.

Il convegno è stato quindi ideato per divulgare i risultati del progetto Agenda Imprese e diffondere l’uso di alcuni semplici strumenti di autovalutazione per favorire la transizione ecologica delle piccole imprese del territorio.

Nel corso dei lavori, Laura Ricci (Trentino Green Network) è intervenuta su “Agenda imprese 2030: pratiche, visioni, sollecitazioni del sistema imprenditoriale trentino”. Elisabetta Sovilla, direttrice dell’Ufficio rapporti con la camera di commercio e controlli sulle imprese, ha parlato della prassi UNI PDR 134:2022 che permette di avere in pochi minuti il quadro preciso sulla sostenibilità della propria impresa. Rino Belfanti (camera di commercio di Trento) si è soffermato sulle azioni di sostegno dell’ente di Via Calepina per la sostenibilità degli operatori economici trentini.

L’analisi sulla transizione sostenibile del sistema industriale trentino è stata affidata ad Alessandro Santini (Confindustria Trento).