PAT * CONTRIBUTO INTEGRATIVO AFFITTI: MARCHIORI, «LA GIUNTA STANZIA 8 MILIONI PER I PROSSIMI 12 MESI, SODDISFATTE 4MILA RICHIESTE»

16.50 - venerdì 21 giugno 2024

Contributo integrativo agli affitti, la Giunta stanzia circa 8 milioni di euro per i prossimi 12 mesi.Marchiori: “Saranno soddisfatte le 4mila richieste pervenute”.

Con un provvedimento approvato oggi dalla Giunta provinciale su proposta dell’assessore alle politiche per la casa Simone Marchiori vengono assegnate alle‬‭ Comunità‬‭ di‬‭ Valle‬‭ e‬‭ al‬‭ Territorio‬‭ Val‬ d’Adige‬‭ le‬‭ risorse‬‭ finanziarie‬‭ da‬‭ destinare‬‭ alla‬ concessione‬‭ del‬‭ contributo‬‭ integrativo‬‭ sul‬‭ libero‬ mercato‬‭ delle locazioni per‬‭ l’anno‬‭ 2024‬. La‬‭ ‬‭somma‬ complessiva‬‭ ammonta a‬‭ 7.910.000 euro e‬‭ sarà‬ destinata alla concessione ‬‭del‬‭ beneficio‬‭, dal‬‭ secondo‬‭ semestre‬‭ 2024‬‭ per‬ 12‬‭ mesi,‬‭ a‬‭ quei‬‭ nuclei‬‭ che‬‭ l’hanno‬‭ richiesto‬ nell’edizione 2023.‬ “Si tratta di circa 4.000 richieste, i numeri sono in crescita rispetto all’anno precedente, ma potranno essere comunque soddisfatte. È una misura importante, che si affianca a quelle destinate all’edilizia sociale e, anche se non risolve tutti i problemi della casa, dimostra come sulle politiche dell’abitare ci sia un impegno considerevole anche in termini di risorse da parte della Provincia, risorse che andranno ad implementarsi anche nel prossimo assestamento di Bilancio”, ha precisato l’assessore .

‭La‬‭ somma‬‭ è‬‭ stata‬‭ ripartita‬‭ tra‬‭ gli‬‭ enti‬‭ locali‬‭ in‬‭ base‬‭ alle‬‭ caratteristiche‬‭ dei‬‭ singoli‬‭ nuclei‬ familiari‬‭ che‬‭ hanno‬‭ presentato‬‭ domanda‬‭ (fra i quali il numero dei componenti,‬‭ l’ICEF,‬‭ il canone‬‭ di‬‭ locazione‬‭ dell’alloggio)‬‭ e‬‭ tenendo‬‭ conto‬‭ dei‬‭ limiti‬‭ massimi‬‭ e‬‭ minimi‬ previsti‬‭ dal‬‭ regolamento‬‭ e cioè il contributo‬‭ pari‬‭ al‬‭ 50%‬‭ del‬ canone‬‭ di‬‭ locazione‬‭ fino‬‭ ad‬‭ un‬‭ tetto‬‭ massimo‬‭ di‬‭ 300‬ euro mensili,‬‭ e‬‭ con‬‭ un‬‭ limite‬‭ minimo‬‭ di‬‭ 40‬‭ euro mensili.‬‭

Come detto, con‬‭ le‬‭ risorse‬‭ messe‬‭ a‬‭ disposizione‬‭ dalla Provincia e, per una minima parte residua, dai Comuni, le‬ Comunità‬‭ di‬‭ Valle‬‭ e‬‭ il‬‭ Territorio‬‭ Val‬‭ d’Adige‬ riusciranno‬‭ ad‬‭ accogliere‬‭ la quasi totalità‬‭ delle‬‭ domande‬ presentate nell’edizione 2023, per‬ l’anno‬‭ 2024.