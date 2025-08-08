PAT * «CONTRIBUTI PER IMPIANTI COLLETTIVI DI LAVAGGIO ATTREZZATURE FITOSANITARIE, BANDO 2025 DA 11 AGOSTO A 22 SETTEMBRE»

11.31 - venerdì 8 agosto 2025

Con un provvedimento proposto dall’assessore all’agricoltura Giulia Zanotelli, la Giunta provinciale ha approvato criteri e modalità attuative, nonché l’apertura del bando per l’anno 2025, per la concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale in materia di agricoltura (lp 4-2003) per la realizzazione di impianti collettivi di lavaggio delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari.

Per il bando 2025 sono disponibili risorse pari ad Euro 1.000.000.

“Con questo bando – spiega l’assessore Zanotelli – si investe in infrastrutture e tecnologia in grado di dare un contributo importante a difesa del suolo e della qualità delle acque.

Si finanzia infatti la realizzazione di impianti che permettono di prevenire la dispersione dei residui di fitofarmaci in quanto le acque di lavaggio vengono trattate e riutilizzate per la pulizia.

Un provvedimento che va dunque nella direzione della sostenibilità”.

Le domande potranno essere presentate da consorzi di miglioramento fondiario, consorzi di bonifica, cooperative agricole e di raccolta e consorzi di tutela provinciali istituiti nell’ambito del settore vitivinicolo.

La domanda dovrà essere presentata sul portale SRTrento al link https://srt.infotn.it secondo le modalità previste dal bando a partire da lunedì 11 agosto e fino a lunedì 22 settembre 2025.

Nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Provinciale 2025-2027 (NADEFP) si prevede di “Valorizzare e promuovere la qualità, la sostenibilità e la salubrità delle produzioni agricole trentine”.