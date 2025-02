PAT * CONSIGLIO PROVINCIALE GIOVANI – ELEZIONI: «ALESSIA CHINETTI PRESIDENTE, ANTONIO ZANETEL VICE E ANASTASIA FACCHINELLI SEGRETARIO»

11.21 - mercoledì 12 febbraio 2025

Il Consiglio provinciale dei giovani ha eletto presidente, vicepresidente e segretario.Nella biblioteca dell’Avvocatura della Provincia si sono tenute le elezioni. Presente anche la vicepresidente della Provincia Francesca Gerosa.

Il Consiglio provinciale dei giovani ha eletto, tra i suoi componenti, le nuove tre cariche: Alessia Chinetti presidente, Antonio Zanetel vicepresidente e Anastasia Facchinelli segretario. A seguito delle elezioni, sono stati presentati alla vicepresidente Francesca Gerosa i componenti neo-eletti del direttivo. La vicepresidente ha messo in rilievo la centralità del ruolo del Consiglio provinciale dei giovani all’interno della comunità, in quanto organismo che vuole essere portavoce delle istanze e dei bisogni dei giovani in Trentino.

La vicepresidente ha rinnovato la sua disponibilità nel fornire supporto e nell’offrire ascolto ai giovani membri del Consiglio, augurando un percorso foriero di soddisfazioni e di nuovi traguardi da raggiungere per alimentare e far crescere il benessere del mondo giovanile nella provincia di Trento. L’attuale composizione del Consiglio provinciale dei giovani è la seguente: Alessia Chinetti, Antonio Zanetel, Anastasia Facchinelli, Matteo Santini, Andrea Zuliani, Alice Dalla Costa, Nicolò Nardelli, Riccardo Garzo, Silvia Anesi, Luigi Tavernaro e Mattia Bailo.

Il Consiglio provinciale dei giovani è un organismo di consultazione e di rappresentanza del mondo giovanile e un luogo di confronto e di dibattito sulle tematiche di attualità. Il Consiglio rimane in carica per tutta la durata della legislatura e la segreteria è in capo all’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento.

La vicepresidente e assessore provinciale alle politiche per i giovani della Provincia autonoma di Trento, Francesca Gerosa, ha ribadito la centralità dei giovani all’interno della Strategia provinciale della XVII Legislatura e il loro ruolo come parte attiva e propositiva nell’interesse della Comunità di cui sono parte fondamentale: “Le porte del mio assessorato saranno sempre aperte per voi – ha esordito – perché credo profondamente nel ruolo dei giovani per costruire un futuro migliore per la nostra comunità.

La scelta che avete intrapreso, candidandovi ed entrando in questo Consiglio, è una vera e propria scelta di vita perché avete deciso di mettervi al servizio della comunità giovanile, dando voce alle sue idee e alle sue necessità. Sarete i loro portavoce – ha proseguito – e mi aspetto da voi idee innovative, nuove progettualità e anche il coraggio di difenderle e realizzarle affinché possano contribuire allo sviluppo della nostra comunità”.

La vicepresidente ha sottolineato la capacità di questo organismo di ri-orientare la politica e di spendersi per la crescita della società ed ha, inoltre, evidenziato il lavoro già fatto con la Consulta provinciale degli studenti, garantendo ai componenti la piena disponibilità nel fornire supporto e ascolto.

Da fine settembre ad oggi, il Consiglio provinciale dei giovani ha mosso i suoi primi passi. In particolare, su richiesta del Consiglio provinciale, ha fornito delle osservazioni su tre disegni di legge di modifica della legge provinciale sul volontariato n. 8/1992. Ha inoltre individuato, al proprio interno, due componenti che fanno parte del gruppo di lavoro per la co-progettazione di un festival, che sarà organizzato nel 2025 dall’Agenzia per la coesione sociale.

Il Consiglio provinciale dei giovani si configura come una forma di partecipazione e di rappresentanza dei giovani alla vita istituzionale del Trentino e, dunque, come strumento ed opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva dei giovani. Tra le sue funzioni, vi sono la possibilità di formulare proposte in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione provinciale, esprimere osservazioni in merito al rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche giovanili e promuovere iniziative e manifestazioni nell’ambito giovanile. I membri del Consiglio possono essere anche chiamati ad esprimersi su disegni o proposte di legge attinenti le materie di loro competenza e possono promuovere gemellaggi, percorsi di formazione, viaggi studio e la rappresentanza dei giovani nei Consigli di amministrazione delle società partecipate della Provincia.