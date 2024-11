PAT * CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI: ZANOTELLI, «APPROVATO IL PROTOCOLLO 2025 DI FINANZA, 500 MILIONI PER SPESA CORRENTE DI COMUNI E COMUNITÀ»

21.58 - mercoledì 13 novembre 2024

Voto unanime oggi in Consiglio delle autonomie locali. Complessivamente quasi 500 milioni per la spesa corrente di Comuni e Comunità e oltre 200 milioni per gli investimenti. Approvato il Protocollo di finanza locale 2025.

Il Consiglio delle autonomie locali ha approvato all’unanimità nella seduta di oggi, mercoledì 13 novembre, il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per l’anno 2025. L’accordo, proposto dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e dall’assessore agli enti locali Giulia Zanotelli, assicura risorse fondamentali per garantire servizi essenziali e progetti di investimento che favoriranno il benessere e la crescita delle comunità locali.

“La sottoscrizione del Protocollo è un risultato che rappresenta un segno concreto della vicinanza della Provincia ai territori, e che raccoglie alcune istanze che proprio le comunità hanno posto alla nostra attenzione – il commento dell’assessore Zanotelli -. Con queste risorse i comuni trentini potranno pianificare interventi e servizi a favore della comunità, dalla cura del territorio ai servizi per le famiglie”.

Il Protocollo di finanza locale 2025 prevede quasi 500 milioni di euro per la spesa corrente di Comuni e Comunità, circa 200 milioni per gli investimenti delle amministrazioni.

Tra le voci principali si evidenziano:

140 milioni di budget triennale 2025/2027 per investimenti comunali;

45 milioni per il Fondo investimenti rilevanza provinciale (15 milioni per manutenzione acquedotti, 30 milioni per l’edilizia scolastica);

15 milioni Fondo di Riserva;

120,5 milioni di euro per il Fondo perequativo/solidarietà.