PAT * CONGRESSO UIL: VICEPRESIDENTE TONINA, « COMUNITÀ ENERGETICHE, STRUMENTO PER AFFRONTARE LA CRISI »

16.29 - martedì 06 settembre 2022

Comunità energetiche, strumento per affrontare la crisi.Il messaggio del vicepresidente della Provincia Mario Tonina al congresso della Uil.

L’Autonomia speciale consente di gestire le principali leve dello sviluppo locale e ha fatto del Trentino, nel corso del tempo, un laboratorio importante anche per il resto del Paese, per le questioni che riguardano il mondo del lavoro, l’occupazione, la formazione professionale e gli aiuti alle imprese. Ma nemmeno il Trentino è immune alle conseguenze della crisi.

Lo ha evidenziato il vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e assessore all’ambiente, intervenuto in mattinata al 18esimo congresso della Uil del Trentino alla cantina storica Rotari di San Michele all’Adige. Qui il rappresentante della Giunta ha portato il saluto dell’Amministrazione provinciale agli iscritti al sindacato, ai delegati, oltre che al segretario provinciale Walter Alotti e al segretario nazionale Domenico Proietti. Nel pomeriggio interverranno anche l’assessore provinciale al lavoro e il direttore generale della Provincia autonoma di Trento, Paolo Nicoletti.

Nel corso del suo intervento, il vicepresidente si è concentrato in particolare sul tema dell’energia, i cui costi sono lievitati sensibilmente, creando conseguenze importanti che si riflettono su imprese e lavoratori. A tal proposito, è stato ricordato che il Piano energetico ambientale approvato dalla Provincia lo scorso anno prevede di arrivare al 2030 avendo ridotto del 55% le emissioni climalteranti rispetto ai livelli del 1990. Per fare questo si deve lavorare in due modi: da un lato ridurre i consumi di energia e dall’altro aumentare sensibilmente la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Per raggiungere questo obiettivo, Piazza Dante punta sugli impianti fotovoltaici, che possono sopperire al fabbisogno familiare ma anche delle attività produttive: ognuno è infatti chiamato a fare la propria parte. Le comunità energetiche rinnovabili sono lo strumento che consente di sfruttare al meglio le opportunità garantite anche nell’ambito del protocollo d’intesa siglato con Federcoop, Associazione artigiani e i 4 Bim del Trentino.