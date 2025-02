PAT * CONFERENZA STAMPA – MART: «LA VICE PRESIDENTE GEROSA HA ANNUNCIATO LA PROSSIMA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, PER LA DIREZIONE DEL MUSEO»

19.42 - venerdì 7 febbraio 2025

Al Mart è intervenuta la vicepresidente Gerosa. Progetti, mostre, idee. Il prossimo Mart. Oggi la conferenza di inizio anno.

Dopo aver chiuso positivamente il 2024, con visitatori che superano ampiamente quelli del pre-pandemia, il Mart annuncia i progetti del 2025. Valorizzazione del patrimonio, innovazione e ricerca, collaborazioni.

Dal 12 aprile la nuova grande mostra di Sebastião Salgado, tra Rovereto e Trento in collaborazione con MUSE – Museo delle Scienze di Trento e Trento Film Festival. Presente la vice presidente Gerosa che ha annunciato la prossima pubblicazione del bando per la direzione del museo di Rovereto.

Rovereto. Si è svolta oggi la conferenza stampa di inizio anno del Mart.

Sono intervenute:

Francesca Gerosa, vicepresidente e assessore alla cultura, Provincia autonoma di Trento

Giulia Robol, sindaca di Rovereto

Ha portato un saluto:

Silvio Cattani, vicepresidente Mart

Hanno presentato i prossimi progetti:

Denis Isaia, sostituto direttore uff. Collezioni Mart

Beatrice Avanzi, sostituta direttrice uff. Mostre Mart

Luana Bisesti, direttrice Trento Film Festival

Commentando i risultati raggiunti dal Mart e i dati sul pubblico del 2024, la vicepresidente e assessore alla Cultura Francesca Gerosa ha dichiarato:

“Il Mart ha messo in campo un lavoro importante. Voglio ringraziare coloro che in questo museo lavorano con passione e dedizione, i membri del Consiglio e tutti i collaboratori. Sappiamo che i successi sono il frutto di tante cose: servono le risorse, ma anche l’impegno costante, una visione strategica e lungimirante e sinergie tra istituzioni, operatori culturali e comunità.

In questo il Mart, insieme agli altri musei provinciali e alle tante realtà del territorio, sa essere un esempio.

Con il progetto W la domenica! e con le attività della didattica, il Mart ha confermato l’attenzione ai giovani e alle famiglie, così come all’accessibilità e all’inclusione, come peraltro previsto nelle strategie di legislatura. L’accessibilità deve essere intesa a 360 gradi e abbattere tutte le barriere, culturali, intellettive, sensoriali e architettoniche, garantendo il pieno accesso alla cultura”.

Infine la vicepresidente ha chiuso il suo intervento annunciando che “è in ultima lettura il nuovo bando per il direttore del Mart e per quello del Castello del Buonconsiglio, bandi che seguiranno la strada già intrapresa per l’individuazione del direttore del Muse. Sarà un 2025 sfidante e ricco di novità”.

La Sindaca Giulia Robol ha ricordato di come il Mart sia un luogo di pensiero e creatività nel quale vengono organizzate attività tutto l’anno in modo continuativo; ha ringraziato il Direttore Ferretti e il CdA del museo e ha sottolineato: “l’importanza che il museo ha per il sistema trentino nella sua totalità. Il Mart è una grande casa dell’arte non solo per la nostra città, ma è una istituzione coraggiosa che abbraccia il territorio, esce dai suoi confini e si allarga. Le sue attività sono pensate per coinvolgere persone di tutte le età, per la scuola e le comunità. Per tutti noi, roveretani e trentini, avere il Mart è un privilegio”.