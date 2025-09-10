PAT * «CONFERENZA PER LA CULTURA, IL 16 SETTEMBRE LINEE GUIDA PER LE POLITICHE CULTURALI»

I protagonisti e gli operatori del mondo della cultura e tutti i cittadini interessati possono prendere parte alla Conferenza provinciale per la cultura, indetta per martedì 16 settembre 2025 alle 17.00, in Sala Depero presso il palazzo sede della Provincia.
Nel corso dell’incontro l’assessore alla cultura della Provincia autonoma di Trento Francesca Gerosa illustrerà le Note alle nuove Linee guida per le politiche culturali, che definiscono gli indirizzi pluriennali di sviluppo provinciale delle attività culturali per il nostro territorio.
In vista dell’adozione definitiva del documento, dopo la conferenza sarà possibile inviare le proprie osservazioni fino al 25 settembre 2025, scrivendo una mail a serv.attcult@provincia.tn.it, con oggetto “Note alle Linee guida per le politiche culturali della Provincia autonoma di Trento”.