PAT * CONDIVISIONE DI BUONE PRATICHE: «INIZIATIVE DI INCLUSIONE SOCIALE, UNA DELEGAZIONE SVEDESE IN VISITA DI STUDIO IN TRENTINO»

Iniziative di inclusione sociale: una delegazione svedese in visita di studio in Trentino.La Svenska ESF-Radet, Consiglio nazionale FSE di Svezia, a Trento per la condivisione di buone pratiche.

La Svenska ESF-Radet, Consiglio nazionale FSE di Svezia, a Trento per la condivisione di buone pratiche. Iniziative di inclusione sociale: una delegazione svedese in visita di studio in Trentino. Si è conclusa ieri la visita in Trentino di una delegazione del Consiglio nazionale del Fondo Sociale Europeo (FSE) di Svezia, finalizzata a conoscere più da vicino alcune delle iniziative di maggior successo promosse nell’ambito dell’inclusione sociale dalla Provincia autonoma di Trento.

La delegazione, composta da 12 rappresentanti, è stata accolta dall’UMSe Europa, autorità di gestione del Programma Operativo FSE 2014-2020 e del Programma FSE+ 2021-2027, e dai referenti delle strutture provinciali competenti coinvolte – Agenzia del Lavoro e Servizio politiche sociali. Nel corso dell’incontro è stata sottolineata l’importanza del confronto tra le diverse realtà europee per arricchire conoscenze, condividere esperienze e buone pratiche, nell’ottica di supportare e garantire qualità e innovazione nella realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi europei. Durante la visita, realizzata grazie al contributo dell’Unione Europea – FSE+, dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento, gli ospiti hanno avuto l’opportunità di conoscere alcune realtà virtuose del nostro territorio che hanno promosso iniziative di successo a favore dell’inclusione sociale.

Si tratta di progetti realizzati nell’ambito dell’“Avviso per la presentazione di proposte formative finalizzate all’inclusione lavorativa e sociale di persone svantaggiate”, promosso dall’Agenzia del Lavoro, e dell’”Avviso per la presentazione di proposte formative finalizzate al rafforzamento dell’occupabilità di soggetti svantaggiati”, promosso dal Servizio Politiche Sociali, entrambi finanziati dal PO FSE 2014-2020.

Positivo il riscontro di tutti i partecipanti, che hanno sottolineato l’importanza di una condivisione costruttiva e stimolante tra le realtà diverse, un valore aggiunto per una progettualità di qualità e orientata al miglioramento continuo delle iniziative promosse in questo ambito.

L’incontro con la delegazione svedese ha rappresentato un’occasione preziosa anche per il Trentino, poiché scambi di questo tipo consentono di lavorare insieme per affrontare sfide comuni come l’inclusione, la diversità e l’innovazione.