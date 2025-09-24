PAT * «CONCORSO PER ASSISTENTE TECNICO-SANITARIO-AMBIENTALE, DOMANDE AL VIA»

14.32 - mercoledì 24 settembre 2025

Prosegue il piano di assunzioni messo in campo dalla Provincia autonoma di Trento per rinnovare la macchina amministrativa.

Da oggi sono aperte le domande per il concorso pubblico, per esami, per complessive 10 assunzioni con contratto a tempo indeterminato di personale della figura professionale di assistente tecnico/sanitario/ambientale – indirizzo civile, categoria C, livello base, 1^ posizione retributiva del ruolo unico del personale.

Le domande di partecipazione, a pena di esclusione, devono essere compilate esclusivamente con modalità on-line e presentate entro le ore 12.00 di venerdì 24 ottobre 2025.

Delle 10 assunzioni n. 3 sono riservate ai volontari delle forze armate e n. 1 è riservata agli operatori volontari del servizio civile universale o nazionale.

Le prove d’esame, intese ad accertare il grado di professionalità necessaria per lo svolgimento delle mansioni della figura a concorso, consistono in un’eventuale preselezione, una prova scritta ed una prova orale con formazione della graduatoria degli idonei.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi, telefonicamente o previo appuntamento, all’Ufficio Concorsi e assunzioni – stanza 2.07 – della Provincia autonoma di Trento, Via don Giuseppe Grazioli, 1 – Trento (tel. 0461/496330).

Il testo integrale del bando di concorso con i requisiti e le modalità per le candidature online sono disponibili alla pagina del concorso.