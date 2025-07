PAT * CONCORSO FUNZIONARIO CORPO FORESTALE: «LE DOMANDE ENTRO IL 18/8, PROROGATI DI UN MESE I TERMINI DI ISCRIZIONE»

10.02 - mercoledì 23 luglio 2025

Sono stati prorogati alle ore 12.00 del 18 agosto i termini per partecipare al concorso pubblico, per esami e corso di formazione professionale, per complessive 12 assunzioni con contratto a tempo indeterminato di personale della figura professionale di funzionario abilitato del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento, categoria D, livello base, 1^ posizione retributiva.

Le 12 assunzioni sono suddivise negli indirizzi: forestale (n. 7 posti), ingegnere (n. 2 posti), biologo (n. 1 posto), geologo (n. 1 posto) e veterinario (n. 1 posto).

Le domande di partecipazione vanno compilate esclusivamente on line. Si conferma la validità delle domande già pervenute entro il termine iniziale del 18 luglio 2025, salvo la possibilità di eventuali integrazioni e la verifica dei requisiti previsti dal bando, che devono essere posseduti alla data del nuovo termine del 18 agosto 2025.

Delle 12 assunzioni n. 3 sono riservate ai volontari delle forze armate e n. 1 è riservata agli operatori volontari del servizio civile universale o nazionale.

In sede di iscrizione i candidati dovranno dichiarare l’indirizzo al quale intendono partecipare e sostenere le prove relative alle materie del programma corrispondente.

È previsto anche un corso di formazione professionale, al quale saranno ammessi altri 12 candidati oltre ai vincitori, per un totale di 24 partecipanti (ripartiti proporzionalmente nei 5 indirizzi).

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi, telefonicamente o previo appuntamento, all’Ufficio Concorsi e assunzioni – stanza 2.07 – della Provincia autonoma di Trento, Via don Giuseppe Grazioli, 1 – Trento (tel. 0461/496330).

Il testo integrale del bando di concorso con i requisiti e le modalità per le candidature online sono disponibili alla pagina del concorso.