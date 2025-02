PAT – CONCILIAZIONE: «CONVEGNO DI STUDI SULLA COMPOSIZIONE DEI CONFLITTI NEI RAPPORTI DI LAVORO, A ROVERETO IL 6 E 7 MARZO»

14.40 - giovedì 27 febbraio 2025

Per comporre i conflitti che possono sorgere tra lavoratori e datori di lavoro esistono strumenti di conciliazione e soluzioni extragiudiziali che possono favorire un clima lavorativo più sereno, promuovendo il dialogo tra le parti, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi aziendali e generando benefici anche sul piano sociale. Il tema dell’efficacia di questi strumenti di conciliazione sarà al centro di un convegno di studi in programma il 6 e 7 marzo a Rovereto, presso la sede di Progetto Manifattura, il parco tecnologico di Trentino Sviluppo.

“In un ordinamento giuridico che sempre più promuove la risoluzione delle controversie attraverso il dialogo e la conciliazione, anziché attraverso lunghe e costose battaglie giudiziarie, trova spazio anche la gestione delle controversie in materia di lavoro – evidenzia l’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli nel presentare il convegno.

La gestione del conflitto e la sua risoluzione rappresentano elementi fondamentali per costruire relazioni lavorative, sindacali e industriali sane ed efficaci. Sostenere la pacificazione del contrasto e favorire soluzioni condivise è una responsabilità di tutti gli attori coinvolti nelle dinamiche del mondo del lavoro e in Trentino il ricorso allo strumento conciliativo nelle controversie di lavoro ha mantenuto nel tempo un ruolo importante. Offrire l’immagine di una collettività orientata alla conciliazione – conclude l’assessore Spinelli – è anche fattore di attrattività per l’impresa”.

“Si tratta di un’occasione di riflessione importante – osserva Riccardo Salomone presidente di Agenzia del lavoro di Trento – sia per la qualità degli interventi in programma sia per il tema trattato. È la prima volta che la Provincia autonoma di Trento analizza in questa chiave il proprio sistema. Opereremo affinché in futuro si strutturi un vero e proprio osservatorio di questa giustizia consensuale in materia di lavoro che ricoprirà negli anni a venire un ruolo fondamentale, anche in termini di complementarietà ed efficacia, rispetto al sistema giustizia in senso più ampio”.

Fra i numerosi e qualificati relatori, saranno presenti il professor Pietro Ichino, ordinario di diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Milano, l’avvocato Tatiana Biagioni, presidente dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e il professor Arturo Maresca, ordinario di diritto del lavoro presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma.

L’evento si inserisce all’interno del progetto “Buon Lavoro!”, una delle iniziative previste dal Piano provinciale di promozione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare nell’ambito dell’iniziativa “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: questione di cultura”, realizzata da TSM – Trentino School of Management. I lavori saranno aperti, il 6 marzo alle 14.30, dall’assessore allo sviluppo economico, lavoro, università e ricerca Achille Spinelli, dal professor Riccardo Salomone, presidente di Agenzia del lavoro Trento e dall’avvocato Francesco Barone, presidente di TSM – Trentino School of Management.

Il convegno nasce da un’iniziativa del Dipartimento Sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia autonoma di Trento con Agenzia del Lavoro e AGI – Associazione Giuslavoristi Italiani sezione Trentino – Alto Adige/Südtirol. Hanno collaborato l’Università degli Studi di Trento, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia autonoma di Trento e AIDLASS forense – Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale.

Qui il programma completo e le modalità di iscrizione: https://www.tsm.tn.it/attivita/comporre-i-conflitti-nei-rapporti-di-lavoro/

