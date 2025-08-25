PAT * «CONCESSIONE MINERARIA A ROVERÈ DELLA LUNA, RIAPERTURA TERMINI PER LE DOMANDE FINO AL 4 DICEMBRE»

17.10 - lunedì 25 agosto 2025

Con un provvedimento proposto dal vicepresidente e assessore allo sviluppo economico, lavoro, famiglia, università e ricerca Achille Spinelli, la Giunta provinciale ha deciso di riaprire i termini di presentazione delle domande relative all’avviso pubblico per l’assegnazione, tramite procedura ad evidenza pubblica, della concessione mineraria denominata “Dosseni” per la coltivazione del giacimento di dolomite ricadente nel comune di Roverè della Luna. Il nuovo termine per la presentazione delle domande e delle offerte è fissato alle ore 12:00 del giorno giovedì 4 dicembre 2025.

Con deliberazione della Giunta provinciale del 4 aprile 2025 era stato approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione da parte della Provincia, tramite procedura ad evidenza pubblica, della concessione ventennale denominata “Dosseni” per la coltivazione del giacimento di dolomite ricadente nel comune di Roverè della Luna, come previsto dalla legge provinciale n. 14 del 2020 che ha recepito i principi di trasparenza e tutela della concorrenza di derivazione comunitaria.

L’avviso pubblico è finalizzato al rilascio della concessione per lo sfruttamento del giacimento di dolomite della miniera denominata “Dosseni” per la produzione di magnesio e/o ossido di magnesio, anche in miscela con ossido di calcio, per uso industriale. Preso atto che alla scadenza prevista del 4 agosto 2025 non è stata presentata alcuna offerta, con la deliberazione della Giunta provinciale adottata oggi, è stata disposta la riapertura dei termini per la partecipazione.

La riapertura dei termini non comporta modifiche ai contenuti dell’avviso, ma è volta a consentire una più ampia diffusione dell’avviso e a favorire la partecipazione di ulteriori operatori, inclusi soggetti non localizzati sul territorio, al fine di valorizzare un giacimento minerario di rilievo industriale, legato alla produzione di magnesio e ossido di magnesio, anche tenuto conto che il magnesio figura tra le materie prime critiche.

L’avviso e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge provinciale n. 14 del 2020, sul sito istituzionale www.minerario.provincia.tn.it e all’albo telematico della Provincia, all’albo del Comune di Roverè della Luna, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti esclusivamente per iscritto, a mezzo PEC, alla struttura provinciale concedente al seguente indirizzo PEC: serv.industriaricercaminerario@pec.provincia.tn.it.