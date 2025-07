PAT * COMUNITÀ DI VALLE: «AVVIATI I LAVORI SULLA SP 102 “DELLE PIRAMIDI”, STRADA CHE COLLEGA SEGONZANO A BEDOLLO»

11.40 - venerdì 25 luglio 2025

La presenza istituzionale, questa mattina all’avvio dei lavori in località Cialini a Bedollo, dà l’idea dell’importanza dell’opera per il territorio.

“Una conferma della rilevanza di questo intervento che unisce due valli, altopiano di Piné e Bedollo e valle di Cembra, anzi tre, contando la valle dei Mocheni qui presente con i propri rappresentanti”: così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti alla firma del verbale di consegna del cantiere per il terzo e ultimo lotto sulla strada provinciale 102 “Delle Piramidi” che collega Segonzano e la SP71 a Bedollo (Opera S-994), una delle opere di infrastrutturazione del territorio legate alle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026.

Un momento a cui hanno preso parte, assieme alla consigliera provinciale Vanessa Masè, i presidenti delle due Comunità di valle Andrea Fontanari (Alta Valsugana-Bernstol) e Laura Tabarelli (Cembra), i sindaci Francesco Fantini (Bedollo), Grazia Benedetti (Segonzano), Alessandro Santuari (Baselga di Pinè), Maurizio Gilli (Albiano), Elio Bazzanella (Sover), Matteo Colombini (Fornace), Franco Moar (Palù del Fersina), la vicesindaca di Lona Lases Mara Tondini, il presidente del Bim Adige Vittorio Stonfer, nonché i tecnici provinciali con il dirigente Carlo Benigni (Servizio opere stradali e ferroviarie – Apop).

“Si tratta di un intervento atteso da molto tempo, per collegare le comunità, che sarà pronto tra meno di due anni, per il 2028 e le Olimpiadi invernali nelle quali rientrerà anche Baselga di Piné” ha aggiunto il presidente Fugatti che ha citato le altre opere di ambito, anche in ottica olimpica e come eredità positiva per il territorio.

Menzionati ad esempio gli interventi per mettere in sicurezza la sp 71 in differenti tratti dei Comuni di Sover e Valfloriana, di cui tre sono in corso di realizzazione e i restanti due in fase di ultimazione del progetto con appalto nel prossimo autunno-inverno.

Da parte dei sindaci e rappresentanti del territorio la soddisfazione per la partenza del terzo e ultimo lotto (dopo i primi conclusi negli anni scorsi) del potenziamento della “Bedollo-Segonzano”.

“Un traguardo importante del nostro percorso, come amministrazione e come comunità – così il primo cittadino di Bedollo Francesco Fantini -. Un’opera condivisa tra territori che, fin dall’inizio, hanno creduto nel progetto assieme alla Provincia. Completando l’interconnessione tra la SP 83 e la SP 71 si portano benefici concreti alle aree interessate”.

“Una visione ampia e condivisa dei territori e della Provincia ha reso possibile questo importante risultato – il commento del presidente della Comunità di valle Alta Valsugana-Bernstol Andrea Fontanari -. Ringrazio gli amministratori, tutti i tecnici e gli operatori coinvolti. I nostri territori hanno bisogno di collegamenti moderni e sicuri, creando nuove opportunità, e con questo intervento facciamo un passo avanti significativo per rispondere a questa esigenza, mantenendo centrale il valore delle nostre ‘Terre alte'”.

Per Laura Tabarelli, presidente della Comunità di Cembra, “la connessione e la viabilità rappresentano un elemento fondamentale per rafforzare le relazioni tra i territori, anche attraverso le infrastrutture strategiche per lo sviluppo. Questi interventi sono essenziali e contribuiranno a rafforzare il legame tra le comunità”.

“Un’opera attesa da molto, un sogno che si avvera: non è solo una strada ma l’unione di più comunità a livello economico, turistico, di relazione, che porterà vantaggi collettivi e duraturi”, è l’intervento della sindaca di Segonzano Grazia Benedetti.

Secondo il sindaco di Palù del Fersina Franco Moar “l’opera è importante anche per la val dei Mocheni, perché riduce di tempi di percorrenza per tutti, dai pendolari ai turisti, e rappresenta un fattore di miglioramento infrastrutturale e di sviluppo del territorio”.

“Potenziare un collegamento stradale come questo significa mettere in comunicazione le persone e i territori e mantenere la nostra montagna viva e abitata”, aggiunge il presidente del Bim Adige Vittorio Stonfer.

L’opera prevede, tra i diversi lavori, la realizzazione di una rotatoria sulla strada provinciale 83 all’altezza del lago delle Piazze a Piné da cui si innesterà una piccola galleria artificiale lunga circa 100 metri che supererà l’abitato di Cialini, nel Comune di Bedollo. Ultimando così la provinciale 102 fino alla connessione con la SP 71 presso il ponte sul rio Regnana nel Comune di Segonzano.

Con l’intervento viene nettamente ridotta la distanza tra Piazze e Segonzano dagli attuali 18 chilometri (lungo la strada di Valcava) a poco più di 5 chilometri, con ricadute positive sul turismo e l’economia.

Ulteriori vantaggi dell’opera riguardano il potenziale recupero agricolo ed ambientale della valle del rio Regnana, nonché il miglioramento dell’accesso agli impianti di potabilizzazione della Bassa Val di Cembra ed agli altri servizi che transitano attraverso la valle, quale l’acquedotto irriguo e la rete in alta pressione del gas metano.