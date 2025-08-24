PAT * COMUNE DI SPIAZZO – BORZAGO: «ORSA INVESTITA NELLA TARDA SERATA DI IERI, TRASPORTATA AL CASTELLER»

11.01 - domenica 24 agosto 2025

Nella tarda serata di ieri un esemplare di orso è stato investito lungo la SS239, nei pressi di Borzago (comune di Spiazzo), dopo aver invaso improvvisamente la carreggiata.

L’animale, una femmina di circa 4 anni, dopo l’impatto è rimasta gravemente ferita e si è rifugiata in un vicino campo di mais, senza più spostarsi.

Alla luce della necessità di intervenire in sicurezza sia per l’animale sia per il personale del Corpo forestale del Trentino, si è deciso di procedere alla narcotizzazione dell’orsa con l’ausilio dell’autoscala dei Vigili del fuoco volontari.

Il veterinario intervenuto sul posto ha riscontrato diversi traumi, condizione che ha reso impossibile un rilascio immediato in natura.

Per questo motivo, vista la situazione, si è disposto il trasporto del plantigrado presso il Centro faunistico del Casteller.

Saranno effettuati tutti gli accertamenti clinici necessari per valutare le effettive condizioni dell’animale.