PAT * COMPETIZIONI: «PIOGGIA DI MEDAGLIE PER GLI STUDENTI DEL GALILEI, UN QUADRIMESTRE DA INCORNICIARE CON RICONOSCIMENTI IN MATEMATICA E ROBOTICA»

15.20 - martedì 29 luglio 2025

Si è da poco concluso un quadrimestre straordinario per alcuni studenti del Liceo scientifico “G. Galilei” di Trento.

Anna Kazhamiakina, studentessa della futura classe 3ª A SA, ha saputo distinguersi in ambito internazionale con risultati di assoluto prestigio nelle competizioni matematiche, ottenendo la medaglia d’argento all’International Mathematical Olympiad (IMO) in Australia, mentre Matteo Artale, Tobia Petrolini, Daniele Braghetto e Giacomo Pancheri hanno ottenuto il terzo posto nella competizione mondiale RoboCup Junior under 19, svoltasi la scorsa settimana in Brasile.

“Il talento e l’impegno di questi nostri studenti sono motivo di grande orgoglio per tutta la comunità scolastica e per il nostro territorio. Questi risultati straordinari dimostrano quanto la scuola possa essere fucina di eccellenze. A loro vanno le più vive congratulazioni e l’augurio di continuare a coltivare le loro passioni con entusiasmo e determinazione” ha dichiarato l’assessore all’istruzione Francesca Gerosa.

Per Anna Kazhamiakina, studentessa della futura classe 3^ SA, tutto è iniziato ad aprile, con la partecipazione alle EGMO – European Girls’ Mathematical Olympiad, tenutesi a Pristina (Kosovo). Anna ha conquistato una medaglia d’oro individuale, il terzo posto assoluto, e ha contribuito in modo determinante alla vittoria della squadra della selezione italiana.

Il suo percorso è proseguito con la medaglia d’argento alle BMO – Balkan Mathematical Olympiad di Sarajevo, a fine aprile, e con una brillante partecipazione alle finali nazionali delle Olimpiadi della Matematica di Cesenatico nel mese di maggio. Qui ha ottenuto:

* la qualificazione alla finale individuale e la 14ª posizione assoluta su 124 con la squadra mista;

* la3ª posizione assoluta su 38 e medaglia di bronzo con la squadra femminile;

* una splendida medaglia d’oro nella gara individuale, con 36 punti su 42 e la 6ª posizione assoluta, prima a pari merito tra le ragazze.

Il culmine di questo periodo di successi è arrivato tuttavia pochi giorni fa, con la partecipazione alla 66ª edizione dell’International Mathematical Olympiad (IMO), svoltasi dal 10 al 20 luglio sulla Sunshine Coast, in Australia. Unica ragazza tra i sei membri della squadra italiana, Anna ha ottenuto 31 punti su 42, classificandosi 91ª al mondo (TOP 100) e conquistando una prestigiosa medaglia d’argento. La squadra italiana ha concluso la competizione con un ottimo 18° posto complessivo.

Alle vittorie di Anna però, la scorsa settimana, si è aggiunto un altro clamoroso risultato ottenuto da quattro studenti della medesima scuola. Il team “Jonson”, composto da Matteo Artale, Tobia Petrolini, Daniele Braghetto e Giacomo Pancheri, delle classi 2^ e 3^ SA, ha ottenuto il terzo posto nella competizione mondiale RoboCup Junior under 19, a Salvador de Bahia in Brasile. L’importante riconoscimento è avvenuto dopo la vittoria del campionato nazionale svoltosi nel mese di aprile a Pescara.

L’esperienza brasiliana si è rivelata molto impegnativa, anche se i ragazzi hanno saputo gestire al meglio le difficoltà. Al di là dei risultati, il giovane team ha avuto la possibilità di confrontarsi con i migliori team del mondo, facendo così nuove amicizie e consolidando lo spirito di gruppo che ha contraddistinto la loro avventura.

“A tutti loro vanno le più sentite congratulazioni dell’intero Istituto, e un ringraziamento speciale per aver portato il nome del nostro Liceo in alto, in numerose e prestigiose competizioni internazionali” ha commentato la dirigente scolastica Elena Ruggieri.