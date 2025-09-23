PAT * COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE: FUGATTI, «LA PROVINCIA DI TRENTO PRONTA A VALUTARE NUOVI INTERVENTI, PER PEDALARE IN SICUREZZA DA TRENTO A RIVA DEL GARDA»

13.50 - martedì 23 settembre 2025

Accanto agli investimenti per la viabilità lungo la SS45 bis Gardesana occidentale la Provincia autonoma di Trento sta proseguendo gli sforzi per completare in futuro il collegamento ciclopedonale dal capoluogo al Basso Sarca lungo la Valle dei Laghi.

L’impegno dell’Amministrazione, condiviso con le amministrazioni locali, è stato confermato dal presidente Maurizio Fugatti alla recente consegna dei lavori al bivio di Terlago. “Intendiamo fare la nostra parte anche sulla ciclopedonalità – aveva precisato il presidente all’avvio del cantiere sulla SS45 bis -. Abbiamo infatti finanziato per 4,4 milioni di euro il tratto da Trento al bivio di Sardagna, in progettazione, mentre ragioniamo sull’obiettivo di medio periodo di completare i tracciati dal capoluogo alle Sarche, dove la parte più impegnativa è quella dal bivio di Sardagna a Cadine, dal costo di una ventina di milioni attualmente non a bilancio”.

La Provincia, aveva quindi aggiunto Fugatti, valuterà come procedere, passo per passo, con i prossimi interventi finanziari in materia di opere, per rendere possibile pedalare in sicurezza da Trento a Riva del Garda.

Il primo intervento da Trento al bivio per la SP 85 del Bondone, nell’ambito dell’opera C-103 – Pista ciclabile Trento-Cadine, è finanziato per un importo complessivo di 4.400.000 euro ed è in fase di progettazione con lo sviluppo della soluzione per l’attraversamento in corrispondenza del bivio per Sardagna. Permetterà il collegamento con l’abitato di Sardagna e la salita per il Bondone.

Il secondo intervento, dal bivio per la SP 85 del Bondone a Cadine, è stato oggetto di approfondimenti di fattibilità. Attualmente non finanziato, ha un costo stimato di circa 20.000.000 euro, dovuti anche alla realizzazione di una galleria naturale.

Per garantire il proseguimento in sicurezza è necessaria la nuova opera prevista da Padergnone a Castel Toblino (importo stimato 5.250.000 euro) che migliorerà ulteriormente il collegamento con l’abitato di Sarche e quindi con la Ciclovia dei Laghi che conduce fino al lago di Garda.