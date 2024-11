PAT * COLDIRETTI – GIORNATA RINGRAZIAMENTO: ZANOTELLI: «VICINI AL COMPARTO AGROALIMENTARE, DI FRONTE ALLE SFIDE DEL TEMPO»

19.37 - domenica 17 novembre 2024

Grande partecipazione non solo del comparto agroalimentare trentino ma dell’intera comunità oggi ad Ala in occasione della 74° Giornata del Ringraziamento organizzata dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Trento. Alle autorità, alle istituzioni e agli enti a vario titolo legati al settore agroalimentare si sono affiancati in queste giornata di riflessione sulle sfide che il comparto deve affrontare anche rappresentanti dell’associazionismo, del volontariato, della Protezione Civile e delle Forze dell’Ordine. Ad Ala è intervenuto anche l’assessore all’agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica ed enti locali Giulia Zanotelli.

Portando il saluto del presidente della Provincia Fugatti, Zanotelli ha voluto innanzitutto rivolgere un pensiero e un augurio di pronta guarigione a Roberto Andreatta, dirigente generale del Dipartimento enti locali, agricoltura e ambiente della Provincia recentemente coinvolto in un incidente in bicicletta.

“La Provincia è vicina al comparto agricolo trentino – ha detto l’assessore – e uno dei temi particolarmente alla nostra attenzione è quello del rischio presente in questo settore. A breve partirà un tavolo zootecnico nel quale valorizzeremo i dati che stiamo raccogliendo in collaborazione con tutti i diversi soggetti istituzionali interessati per strutturare insieme una strategia di prospettiva al fine di supportare le aziende. Lo scopo è fare in modo che questo importante comparto possa continuare a vivere sul nostro territorio.

Inoltre, rispetto al tema dell’acqua – ha aggiunto l’assessore – stiamo revisionando insieme al Consorzio di bonifica ed alla Federazione dei consorzi di miglioramento fondiario una legge datata, che risale al 2007, per arrivare a risposte concrete in termini di progetti e tecnologia lavorando su più fronti, compresi i Ministeri competenti. Continueremo poi a dialogare sul territorio con le aziende, che sono il motore di questo settore, e invito quindi tutti a una collaborazione di sistema fra istituzioni e rappresentanti locali. Ringrazio il presidente Barbacovi e tutta Coldiretti – ha concluso l’assessore Zanotelli – per aver organizzato questa giornata e auguro a tutti buon lavoro per il bene del Trentino.”

Al centro dell’intervento del presidente regionale di Coldiretti Gianluca Barbacovi, l’emergenza climatica che mette in difficoltà il comparto agroalimentare, l’importanza dei collaboratori, sempre più preziosi e il ruolo dell’agricoltura nel mantenimento di un territorio stabile e solido. Infine, la salvaguardia dell’agroalimentare rispetto alle azioni dei grandi gruppi imprenditoriali, con particolare riferimento alla cosiddetta “carne sintetica”.

Gremita la chiesa di San Giovanni, dove la messa è stata celebrata dal Vicario generale dell’Arcidiocesi di Trento don Claudio Ferrari e dove sono stati portati all’altare i prodotti frutto della terra. Dopo la messa, nella piazza v’è stata la benedizione dei mezzi agricoli.

Oggi ad Ala sono intervenuti, fra gli altri, il sindaco Stefano Gatti, l’assessore comunale all’agricoltura Daniele Sega, il sindaco di Avio Ivano Fracchetti in rappresentanza della Comunità della Vallagarina, il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini, l’onorevole Vanessa Cattoi e il Presidente della Camera di commercio di Trento Andrea De Zordo. Erano presenti il presidente del Consiglio regionale Roberto Paccher e il consigliere Walter Kaswalder. Dai diversi interventi è emersa fra l’altro l’importanza del settore agroalimentare trentino non solo in termini produttivi, ma anche per la cura del territorio.