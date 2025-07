PAT * CLES – CIRCONVALLAZIONE: «FUGATTI INCONTRA IL CONSIGLIO COMUNALE, LAVORI AL VIA AD OTTOBRE»

21.01 - lunedì 28 luglio 2025

Lo stato di avanzamento dei lavori per la circonvallazione è stato al centro dell’incontro avvenuto nel tardo pomeriggio tra il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e i rappresentanti istituzionali della cittadina nonesa, a margine della riunione del Consiglio comunale convocata per oggi presso il municipio.

Presenti all’incontro l’assessore provinciale agli enti locali Giulia Zanotelli la sindaca di Cles Stella Menapace, il dirigente generale del Dipartimento infrastrutture e trasporti della Provincia Luciano Martorano e il direttore dell’Ufficio infrastrutture stradali di Apop Bruno Lorengo.

La rilevanza strategica dell’intervento richiama, infatti, la necessità di mantenere aperto il dialogo fra le due amministrazioni, come è stato recentemente confermato dall’incontro avvenuto a Trento tra la sindaca Menapace e il presidente Fugatti.

“Pur sapendo che i tempi si allungavano, da parte nostra non c’è stato nessun dubbio che l’opera dovesse essere finanziata e inserita nel piano delle opere strategiche”, ha detto Fugatti nel suo intervento, spiegando che il percorso amministrativo è stato fermato dalla necessità di sostituire la società capofila della progettazione ed esecuzione dei lavori, dopo il fallimento della principale impresa aggiudicataria.

“Siamo qui per garantire che stiamo procedendo e che c’è volontà di dare una risposta a questo territorio che sicuramente necessita di quest’opera”, ha aggiunto.

“Attendiamo quest’opera fondamentale non solo per Cles, ma per tutta la valle e anche per la Val di Sole”, ha detto Menapace.

“Sappiamo che ci sono stati aspetti che hanno portato a ritardi, ma oggi abbiamo avuto buone rassicurazioni e confidiamo che l’opera possa essere conclusa nei tempi previsti”, ha detto ancora la sindaca, impegnandosi per una comunicazione attenta verso tutta la popolazione riguardo alle varie fasi dei lavori.

Finanziata con circa 92 milioni, l’opera è ormai prossima alla fase esecutiva dei lavori. Martorano ha aggiornato su quanto emerso anche dal recente incontro tra Menapace e Fugatti, avvenuto a Trento il 7 luglio scorso.

L’impresa Collini Lavori Spa, affidataria della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, ha recepito le osservazioni pervenute dal soggetto esterno incaricato della verifica della progettazione per la parte della normativa come previsto dal nuovo codice Appalti, che consentiranno l’emissione del rapporto finale dell’attività di verifica entro il mese di agosto.

Successivamente si procederà con la validazione finale e l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’amministrazione provinciale. Ciò consentirà di procedere in ottobre, dopo la conclusione della raccolta, con l’avvio dei lavori della variante, iniziando le attività con gli spostamenti dei sottoservizi per dare successivamente corso ai lavori di scavo e di esecuzione delle opere infrastrutturali.

Il dirigente provinciale ha illustrato nel dettaglio le quattro zone interessate dai lavori, la collocazione dei materiali di scavo in località Paludi e il cantiere vero e proprio che sarà in località Campazzi.

Pur prevedendo inevitabili disagi alla viabilità, dovuti alla complessità dell’opera, questi saranno limitati e anche la linea ferroviaria non sarà interrotta, seppur rallentata.

Come presentato al Consiglio comunale, la circonvallazione prevede 2,6 km di tracciato, 4 rotatorie, 2 gallerie e un ponte di 170 metri di luce.

I lavori avranno una prima scadenza di 580 giorni, al raggiungimento dei quali dovranno essere aperte al traffico la galleria di Cles e la strada di collegamento con Piazza Fiera, mentre la scadenza per completare i lavori sarà di complessivi 713 giorni.