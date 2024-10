PAT * CITTADELLA DELLA PROTEZIONE CIVILE: FUGATTI, «IN 8.000 PER LA SIMULAZIONE DI SALVATAGGIO CON L’ELICOTTERO»

19.07 - domenica 13 ottobre 2024

Applausi e grandi emozioni per le esercitazioni e la simulazione di salvataggio con l’elicottero. In 8.000 nella Cittadella della Protezione civile per le due giornate a contatto coi soccorritori.

Grande successo di pubblico per la Cittadella della Protezione civile, che nel corso delle due giornate di apertura nel parco delle Albere a Trento ha accolto oltre 8.000 persone. A queste si aggiungono le centinaia di visitatori che hanno accolto l’invito a scoprire le caserme dei Vigili del fuoco volontari nella giornata di “porte aperte”. Un bilancio più che positivo per l’appuntamento di chiusura della Settimana dedicata alle strutture che contano 13mila operatori, di cui 12mila volontari. “Questo risultato testimonia l’attenzione e l’attaccamento della comunità trentina alle tante persone che dedicano il loro tempo, le loro energie e le loro competenze per la sicurezza del nostro territorio” sono le parole del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

Tantissimi sono stati in particolare i giovanissimi e le giovanissime – accompagnati dai genitori – che hanno partecipato ad una speciale caccia al tesoro, oltre che a Pompieropoli, indossando il caschetto da vigile del fuoco e imbracciato la lancia per colpire un bersaglio. Particolare interesse anche per i visori della realtà virtuale e le simulazioni interattive, per la piattaforma mobile che simula un terremoto, la “ricerca del disperso” e il percorso alla scoperta del fiume Adige. “Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a questo evento, che non è solo una celebrazione del nostro lavoro, ma un invito a continuare a collaborare per un futuro più sicuro” aggiunge il dirigente generale del Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna Stefano Fait.

Grandi emozioni sono state regalate dalla grande esercitazione che questo pomeriggio ha coinvolto Nucleo elicotteri e Nucleo Saf del Corpo permanente dei Vigili del fuoco. Circa 2.000 persone hanno assistito alla manovra, con il recupero di due persone sul tetto di una struttura con l’ausilio del verricello. Il pubblico ha potuto seguire in diretta il funzionamento del sistema di allertamento con la chiamata al numero unico di emergenza 1-1-2 (“L’Adige è straripato e due persone si sono messe in salvo su un tetto”) e la gestione dell’intervento da parte della Centrale unica, dei Vigili del fuoco e di Trentino emergenza. Quindi, l’arrivo dell’elicottero che ha effettuato il salvataggio. Si è trattato di una situazione del tutto simile all’impresa portata a compimento lo scorso anno in Emilia Romagna, in seguito all’alluvione: grazie agli elicotteri intervenuti dal Trentino erano stati tratti in salvo oltre 150 sfollati.

La Settimana della Protezione civile si conferma un appuntamento importante non solo per valorizzare l’impegno, le capacità operative e le tecnologie messe in campo dalle strutture operative. La cittadinanza ha avuto infatti l’opportunità di apprendere – anche attraverso i comunicatori di “Io non rischio” – i corretti comportamenti da mettere in atto in caso di emergenza, a garanzia della propria sicurezza e per favorire il lavoro dei soccorritori.

In questi giorni il Dipartimento trentino ha infine preso parte all’esercitazione nazionale sul rischio vulcanico nella zona dei Campi Flegrei. Un impegno non da poco, dato che questa settimana ha messo alla prova il sistema locale anche nella realtà, con la gestione dell’allerta idrogeologica e idraulica arancione, il monitoraggio degli invasi e gli interventi sul territorio.

Ecco tutti i protagonisti della Settimana:

Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento con i Servizi Antincendi e Protezione civile; Bacini montani; Faunistico; Foreste; Geologico; Prevenzione rischi e Cue e Agenzia provinciale delle foreste demaniali.

E ancora: Federazione dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari; Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento; Corpo forestale trentino; Soccorso alpino e speleologico del Trentino; Croce rossa italiana, Comitato di Trento; Scuola provinciale dei cani da ricerca e catastrofe; Protezione civile Ana Trento (Nuvola); Psicologi per i popoli del Trentino; Trentino emergenza 118; Ordini degli ingegneri, degli architetti, dei geologi e il Collegio dei geometri; Comune di Trento.