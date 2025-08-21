PAT * CICLISMO: «FUGATTI E GOTTARDI SI CONGRATULANO CON ALESSIO MAGAGNOTTI, CAMPIONE MONDIALE JUNIORES»

20.34 - giovedì 21 agosto 2025

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e l’assessore provinciale allo sport Mattia Gottardi rivolgono le più vive congratulazioni ad Alessio Magagnotti, giovane ciclista di Avio classe 2007, che si è laureato campione del mondo dell’inseguimento a squadre juniores per il secondo anno consecutivo.

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno a Luoyang, in Cina, Magagnotti ha concesso il bis oggi sul prestigioso velodromo di Apeldoorn, nei Paesi Bassi, salendo ancora una volta sul gradino più alto del podio ai danni della Gran Bretagna.

Insieme a lui hanno conquistato l’oro mondiale l’umbro Francesco Cornacchini (Team Fortebraccio), il varesino Riccardo Colombo (Bustese Olonia) e il toscano Francesco Matteoli (Gb Team Pool Cantù).

“Questo straordinario risultato – sottolineano Fugatti e Gottardi – conferma non solo il talento e la determinazione di Alessio, ma anche la grande tradizione ciclistica del nostro territorio. A lui e a tutta la squadra va l’applauso della comunità trentina, orgogliosa di vedere un proprio giovane atleta eccellere ancora una volta sul palcoscenico mondiale”.