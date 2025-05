PAT * “CEREVISIA”:«AL VIA IL FESTIVAL DELLE BIRRE ARTIGIANALI, INAUGURAZIONE CON L’ASSESSORE ZANOTELLI»

09.40 - sabato 10 maggio 2025

Si sono accesi i riflettori del Palanaunia di Fondo, in Val di Non sull’edizione 2025 di “Cerevisia”, il festival delle birre artigianali con i migliori maestri birrai del Trentino e non solo. All’inaugurazione di ieri pomeriggio era presente l’assessore all’agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica e enti locali Giulia Zanotelli, che ha evidenziato come Cerevisia sia un appuntamento ormai immancabile nel calendario degli eventi del territorio. “Questa manifestazione mette al centro le aziende che investono tempo e passione nella realizzazione di questo prodotto e fanno un lavoro di qualità a partire dalla scelta delle materie prime.

Ringrazio i tantissimi volontari che stanno dedicando il loro tempo nello svolgimento di questa ottava edizione”. Riguardo al tema dei prodotti agroalimentari e in particolare delle birre artigianali l’assessore ha aggiunto che è necessario “continuare a lavorare insieme al settore dell’horeca e di tutta la sua filiera per riuscire a far entrare ancora di più nella ristorazione e nel mondo alberghiero questi prodotti e per farli conoscere maggiormente alle persone. Passi avanti ne sono stati compiuti ma dobbiamo continuare a lavorare insieme”, ha detto Zanotelli.

Presenti anche il sindaco di Borgo d’Anaunia Daniele Graziadei, il presidente dell’APT Val di Non Lorenzo Paoli, il vicepresidente della Banca per il Trentino Alto Adige/Südtirol Roberto Graziadei, il responsabile della parte culturale di Unionbirrai – UBT Trentino Alto Adige Renato Nesi e il presidente del comitato organizzatore Cerevisia Francesco Piechenstein.

Il sindaco Graziadei, a pochi giorni dall’inizio del suo secondo mandato, ha dato il benvenuto ai presenti: “Inizia Cerevisia e questa ottava edizione ha aperto anche al mercato dell’Alto Adige; un mercato quello della birra artigianale che sta evolvendo e sta cambiando. Ringrazio gli organizzatori, i birrifici e l’assessore Zanotelli che hanno voluto essere presenti a questa inaugurazione”.

Anche Paoli ha ringraziato gli organizzatori, sottolineando che l’evento richiama un grande numero di persone: “Come Azienda per il turismo riteniamo che Cerevisia sia un evento importantissimo, che valorizza dei prodotti locali. Quest’anno con Radio Anaunia che racconta l’evento sarà anche possibile seguirlo da lontano”.

Piechenstein ha sottolineato il lavoro dei volontari, che contribuiscono alla riuscita dell’evento e i sostenitori, tra i quali la Provincia autonoma di Trento. “Un grazie ai birrai che sono il cuore di questa manifestazione e che ci credono dalla sua nascita: buona Cerevisia a tutti”.

L’evento, ad ingresso libero, si svilupperà fino a domani (domenica 11 maggio), con una tre giorni di esposizioni, degustazioni, festa ed approfondimenti. La manifestazione permetterà ai visitatori di scoprire e apprezzare le diverse sfumature di questo prodotto. In calendario, infatti, sono previsti incontri, tavole rotonde e laboratori per conoscere meglio la birra artigianale e il suo processo produttivo. Durante il festival, i partecipanti avranno l’opportunità di votare la loro birra preferita, con la premiazione delle vincitrici prevista per il pomeriggio di domani.