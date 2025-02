PAT * CENTRALE UNICA DI EMERGENZA 112: «SABATO 15 VISITE GUIDATE E LABORATORI, CONSENTITA LA VISITA SOLO A CHI SI È ISCRITTO»

16.26 - lunedì 10 febbraio 2025

Domani la conferenza stampa sull’attività. Sabato 15 visite guidate e laboratori. Centrale unica di emergenza 1-1-2, porte aperte alla cittadinanza. Sabato 15 febbraio la Centrale unica di risposta – Numero unico europeo di emergenza 112, apre le porte alla cittadinanza. L’iniziativa è organizzata dal Servizio Prevenzione rischi e Centrale unica di emergenza della Provincia autonoma di Trento. All’interno della sede di via Giovanni Pedrotti 18 a Trento, saranno proposte visite guidate dedicate agli adulti e laboratori didattici per i bambini: per partecipare è necessario iscriversi compilando una scheda online. Sono previste cinque visite guidate (alle ore 9, 10.30, 12, 14 e 15.30).

Intanto, domani – 11 febbraio alle ore 13 – nella giornata europea del Numero unico di emergenza 1-1-2, la sede della Centrale ospiterà una conferenza stampa, nel corso della quale sarà presentata l’attività dell’ultimo anno, alla presenza delle autorità. Gli operatori dell’informazione sono invitati a partecipare.

La Centrale unica di risposta 1-1-2 è operativa in Trentino dal 6 giugno 2017 e raccoglie tutte le chiamate di emergenza, trasferendole quando necessario agli enti di competenza. Nel corso dell’iniziativa di porte aperte, il personale sarà a disposizione per illustrare come si svolge il lavoro in Centrale. Sarà inoltre allestito un apposito spazio dedicato a bambini e ragazzini, anche per imparare ad effettuare una chiamata di emergenza.

Per partecipare alle visite guidate, basta compilare il form all’indirizzo tinyurl.com/open-day-112-tn-2025 . Per motivi organizzativi e di sicurezza, sarà consentita la visita solo a chi si è iscritto.