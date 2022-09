PAT * CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE 2022: « 50 COMUNI COINVOLTI, 34 SVOLGERANNO SOLO LA RILEVAZIONE DA LISTA E 16 ENTRAMBE LE INDAGINI » (PDF)

13.27 - giovedì 29 settembre 2022

Dal 30 settembre al 22 dicembre 2022 si svolgerà la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che coinvolge, come ogni anno, solo un campione rappresentativo di famiglie.

A partire dal 2018, l’Istituto nazionale di Statistica (Istat) ha avviato la nuova stagione dei censimenti permanenti della popolazione e delle unità economiche, che vede la realizzazione di rilevazioni a cadenza annuale e pluriennale. Per la popolazione si è concluso nel 2021 il primo ciclo quadriennale ed ora prende avvio il quinquennio censuario 2022-2026.

In Trentino, la rilevazione, prevista dal Regolamento europeo n. 763/2008 e inserita nel Programma statistico nazionale, è condotta dall’Istat in collaborazione con l’Istituto di Statistica della provincia di Trento (ISPAT).

Data di riferimento della rilevazione è il 2 ottobre 2022.

Il Censimento permanente della popolazione è organizzato secondo le disposizioni contenute nel Piano Generale di Censimento reso disponibile sul sito dell’Istat all’indirizzo https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni.

Nella nuova strategia censuaria sono previste 2 modalità di rilevazione: quella areale e quella da lista.

Le famiglie coinvolte nella rilevazione Areale, che troveranno affissa una locandina sul portone di casa e una busta nella cassetta delle lettere con l’avviso che passerà un rilevatore/rilevatrice per realizzare l’intervista a casa, devono fissare un appuntamento per effettuare l’intervista entro il 17 novembre.

Le famiglie coinvolte invece nella rilevazione da Lista, che riceveranno una lettera intestata direttamente dall’Istat con le informazioni per la compilazione del questionario, possono compilare in modo autonomo il questionario online fino al 12 dicembre.

Istat ha previsto che per ottenere il questionario compilato anche dalle famiglie che non hanno risposto autonomamente online, dal 7 novembre al 22 dicembre, i rilevatori comunali si rechino presso la famiglia stessa per effettuare l’intervista di persona. Per le famiglie impossibilitate ad accedere ad Internet o che incontrano difficoltà nella compilazione sono messi a disposizione anche altri canali di restituzione con il supporto degli Uffici Comunali.

In Trentino, nel 2022 saranno coinvolti nel censimento permanente della popolazione 50 Comuni, 34 dei quali svolgeranno solo la rilevazione da Lista e 16 dei quali saranno coinvolti in entrambe le indagini.

Istat ha previsto un Numero verde a supporto delle famiglie, attivo nel periodo del censimento dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 21.00: 800.188.802

Aderire è un obbligo di legge.

Istat e ISPAT sono tenuti per legge a svolgere il censimento e per le famiglie è previsto l’obbligo di risposta fornendo i dati richiesti. Sono previste sanzioni nel caso di violazione di tale obbligo

È consigliato rivolgersi al proprio Comune per accordarsi sulla modalità di assolvimento dell’obbligo entro la scadenza prevista, per non incorrere nelle relative sanzioni.

Le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali. I risultati della rilevazione saranno diffusi in forma aggregata e pertanto non sarà possibile risalire ai soggetti cui si riferiscono i dati.

Le informazioni raccolte sono necessarie ai decisori pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune), alle imprese, alle associazioni di categoria, a enti e organismi, che le utilizzano per programmare in modo ragionato, pianificare attività e progetti, erogare servizi ai cittadini e monitorare politiche e interventi sul territorio.

Per chi volesse approfondire, ulteriori informazioni sul Censimento permanente della popolazione sono disponibili sul sito dell’Istat all’indirizzo https://www.istat.it/it/censimenti.

In allegato l’elenco dei Comuni coinvolti