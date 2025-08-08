PAT * «CASTELLANO DI VILLA LAGARINA, NUOVA CASERMA PER I VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, FUGATTI: “UNA SEDE MODERNA E FUNZIONALE AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO”»

12.50 - venerdì 8 agosto 2025

Castellano avrà presto una nuova caserma dei Vigili del fuoco volontari.

Si tratta di una sede distaccata del Corpo di Villa Lagarina, pensata per migliorare l’efficienza operativa e la tempestività degli interventi nelle aree montane, in particolare nella zona di Cei.

Moderna e funzionale, la nuova struttura rappresenta un importante presidio di sicurezza per la comunità locale.

Il progetto ha ricevuto il via libera dalla Giunta provinciale su proposta del presidente Maurizio Fugatti, che ha stanziato un contributo pari a oltre 908mila euro, corrispondente al 90% della spesa massima ammissibile.

“Questa operazione – ha dichiarato il presidente Fugatti – conferma l’importanza della rete dei Vigili del fuoco volontari, pilastro della sicurezza sul territorio.

La nuova caserma di Castellano consentirà al Corpo di Villa Lagarina di disporre di una sede distaccata efficiente, adeguata alle esigenze operative e in grado di valorizzare il prezioso lavoro dei volontari”.

Il progetto prevede una struttura sviluppata su due piani: al piano terra l’autorimessa e gli ambienti operativi – sala radio, officina, area lavaggio, depositi e spogliatoi – mentre al primo piano troveranno spazio una sala polivalente e la cucina.

In un’ottica di razionalizzazione e complementarità con la sede principale in fondovalle, l’Amministrazione comunale ha rinunciato alla realizzazione di alcuni locali non indispensabili per la sede distaccata di Castellano, come il dormitorio e la segreteria, già presenti nella caserma centrale del Corpo di Villa Lagarina.