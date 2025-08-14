PAT * «CASTEL CALDES, MARTEDÌ 19 AGOSTO L’INCONTRO DEDICATO AL PITTORE ELIA NAURIZIO, QUATTRO STORICI DELL’ARTE DIALOGHERANNO SULL’AUTORE DI DIPINTI E AFFRESCHI CONSERVATI NELLE CHIESE E MUSEI DEL TERRITORIO»

09.03 - giovedì 14 agosto 2025

“Desiderava pur avanti questo viaggio riveder la mia patria”. Così scriveva Elia Naurizio, il 25 settembre 1628 da Malé, in una lettera indirizzata a un conte di sua conoscenza al rientro nel principato vescovile dopo i cinque anni trascorsi a Innsbruck come pittore di corte presso l’arciduca d’Austria Leopoldo V e una breve esperienza nell’Ordine religioso dei Servi di Maria nella stessa città.

Una volta tornato in patria, però, l’artista risiederà a Trento, sposerà Maddalena Manart e lavorerà per committenti pubblici e privati realizzando numerose opere, dipinti su tela e affreschi a tema soprattutto sacro ma non solo, ancora oggi presenti nelle collezioni museali e nelle chiese di molti centri trentini. Altro discorso, invece, riguarda la creazione di apparati effimeri che ornavano le città in occasioni particolari come eventi mondani e ricorrenze religiose, che conosciamo solo attraverso alcune stampe dell’epoca e i documenti d’archivio.

Nonostante il suo nome sia noto grazie a opere come il dipinto della Congregazione generale del Concilio di Trento (1633), oggi esposto al Museo Diocesano Tridentino, composizione ripresa e riproposta molte volte nel corso del Seicento per documentare l’importante avvenimento storico, molti erano ancora gli interrogativi relativi alla formazione di Elia. Figlio del pittore Paolo Naurizio, l’artista è documentato nel 1613 a Croviana in Val di Sole, impegnato plausibilmente con il padre nella decorazione della chiesa di San Giorgio. Dopo questo episodio, però, il suo nome scompare dai documenti del principato vescovile di Trento e lo ritroviamo solo nell’agosto del 1623 a Innsbruck.

Partendo dall’esame di alcuni documenti conservati in archivi romani, il saggio di Chiara Facchin ha permesso di identificare il pittore fra gli artisti gravitanti a Roma, mettendo finalmente in luce l’attività di Naurizio in questo decennio. Lasciata la propria città natale, infatti, l’artista continua la propria formazione fra i grandi monumenti antichi e l’ingegno dei maestri contemporanei che animavano la scena artistica della città papale. Una vicenda che lo porterà a incrociare il cammino di pittori quali Domenico Zampieri detto il Domenichino e Giovanni Battista Viola, prima di trasferirsi Oltralpe e tornare infine nel principato.

Artista ormai strutturato, capace di interfacciarsi con le richieste della committenza tridentina, riuscirà a rispondere ai desideri di quest’ultima con opere ancora oggi ben identificabili, spesso conservate nei contesti architettonici per i quali sono state create, come testimoniano le pale d’altare e gli affreschi che si trovano in Val di Sole, fra i quali il ciclo pittorico eseguito per la famiglia Thun nel 1629 all’interno della cappella di Santa Maria a Castel Caldes, ma non solo.