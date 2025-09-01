PAT * CASA: MARCHIORI, «IL 3/9 INCONTRO A GRIGNO, SARANNO ILLUSTRATI GLI INCENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI»

18.20 - lunedì 1 settembre 2025

Prosegue il percorso di confronto con le comunità locali promosso dalla Provincia autonoma di Trento sui temi dell’abitare.

Mercoledì 3 settembre alle ore 18.30, presso la sala della Cassa Rurale di Grigno, si terrà un incontro pubblico organizzato in collaborazione con le amministrazioni comunali di Grigno e Ospedaletto.

All’appuntamento interverranno l’assessore provinciale alle politiche per la casa Simone Marchiori e il dirigente generale del Dipartimento urbanistica, energia, catasto, tavolare e coesione territoriale della Provincia, Giovanni Gardelli.

“Il confronto con le comunità è importante e riteniamo che questi momenti possano essere occasioni utili sia per i cittadini sia per noi amministratori” le parole dell’assessore Marchiori.

Durante la serata saranno illustrate nel dettaglio le opportunità legate agli incentivi per la riqualificazione degli immobili, al sostegno economico per le famiglie in difficoltà con l’affitto, oltre alle misure per la coesione territoriale e la rivitalizzazione delle aree a rischio abbandono.

L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, sarà un’occasione di informazione e confronto resa possibile grazie all’impegno congiunto delle amministrazioni di Grigno e Ospedaletto, che hanno voluto offrire ai propri cittadini un momento di approfondimento su un tema cruciale per il futuro dei territori.